Serie B, Empoli-Pisa 0-1: Pittarello decide il derby. La classifica aggiornata
Il Pisa conquista il derby toscano contro l’Empoli, imponendosi per 1-0 allo stadio Castellani nella dodicesima giornata di Serie B. Decisiva la rete di Pittarello dopo appena due minuti. I padroni di casa provano a reagire nella ripresa, ma Scuffet e la difesa nerazzurra resistono fino al triplice fischio.
Il Pisa torna alla vittoria e lo fa conquistando il derby contro l’Empoli. La formazione allenata da Paolo Bianco si impone per 1-0 grazie al gol lampo di Filippo Pittarello, realizzato dopo appena due minuti di gioco. Una sconfitta pesante per gli azzurri di Andreoletti, che continuano ad attraversare un momento complicato in campionato.
PRIMO TEMPO: PITTARELLO SBLOCCA SUBITO IL DERBY
La partita si mette immediatamente in discesa per gli ospiti. Al 2′ Tramoni batte un calcio d’angolo, Correia fa da sponda sul secondo palo e Pittarello, dopo aver controllato di petto, gira il pallone sotto la traversa, portando il Pisa in vantaggio.
L’Empoli prova a reagire e al 15′ costruisce una buona occasione con Shpendi, servito da Distefano, ma Scuffet riesce a respingere la conclusione.
Il Pisa continua però a rendersi pericoloso. Al 22′ Marras sfiora il raddoppio con un tiro mancino, mentre al 26′ Leris manda di poco fuori un colpo di testa. Al 32′ Seghetti evita un possibile autogol di Corrado sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
Nel finale della prima frazione Pittarello va vicino alla doppietta al 38′, mentre Tramoni impegna nuovamente Seghetti al 41′. Al 45′ Distefano sfiora il pareggio con un colpo di testa che termina di poco a lato.
Si va così all’intervallo con il Pisa avanti 1-0.
SECONDO TEMPO: L’EMPOLI SPINGE, MA IL PISA RESISTE
La ripresa si apre con un’occasione per l’Empoli. Al 48′ Zedadka serve Distefano, che calcia trovando la risposta di Scuffet.
I padroni di casa aumentano progressivamente la pressione alla ricerca del pareggio. Andreoletti prova a cambiare volto alla squadra inserendo Degli Innocenti, Ceesay, Egan e Meznar.
Al 71′ arriva una delle occasioni più importanti della ripresa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Distefano controlla sul secondo palo e conclude con il destro, mandando il pallone di pochissimo fuori.
Tre minuti più tardi è Shpendi a cercare la rete nella mischia, ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa nerazzurra. Al 76′ Yepes tenta la conclusione senza trovare lo specchio della porta.
Il Pisa prova ad alleggerire la pressione e all’82’ Angori sfiora il raddoppio con una potente conclusione dalla distanza dopo una punizione respinta dalla barriera.
Nel finale l’Empoli tenta gli ultimi assalti. All’86’ Zedadka calcia verso il primo palo, ma una deviazione manda il pallone fuori. In pieno recupero è invece Angori a impegnare Seghetti con una conclusione centrale. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio: Empoli-Pisa termina 0-1.
Serie B, classifica aggiornata dopo 12 giornate
Il Palermo resta capolista con 27 punti, seguito dal Modena a quota 26 e dall’Ascoli a 21. Il Pisa, dopo la vittoria nel derby contro l’Empoli, sale al quarto posto con 19 punti, gli stessi del Mantova, che deve ancora disputare la dodicesima partita.
|Pos.
|Squadra
|PG
|Punti
|1
|Palermo
|12
|27
|2
|Modena
|12
|26
|3
|Ascoli
|12
|21
|4
|Pisa
|12
|19
|5
|Mantova
|11
|19
|6
|Südtirol
|12
|18
|7
|Cesena
|12
|18
|8
|Benevento
|12
|16
|9
|Avellino
|11
|16
|10
|Verona
|12
|16
|11
|Cremonese
|12
|15
|12
|Padova
|11
|15
|13
|Sampdoria
|12
|14
|14
|Carrarese
|12
|13
|15
|Juve Stabia
|12
|12
|16
|Arezzo
|11
|11
|17
|Virtus Entella
|12
|10
|18
|L.R. Vicenza
|12
|10
|19
|Empoli
|12
|9
|20
|Catanzaro
|12
|9