Il tecnico del Südtirol Davide Possanzini commenta il successo per 1-0 contro la Cremonese e guarda già alla prossima trasferta contro il Palermo. Soddisfazione per la prestazione dei suoi, spazio alle polemiche arbitrali e agli elogi per i giovani protagonisti della vittoria.

Il Südtirol conquista tre punti importanti superando la Cremonese per 1-0, grazie alla rete di Stivanello al 12′. Una vittoria che permette alla formazione altoatesina di arrivare con fiducia al prossimo impegno di campionato, in programma martedì in trasferta contro il Palermo.

Al termine della partita, l’allenatore Davide Possanzini ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi anche sugli episodi arbitrali, sulle risposte dei giovani e sulle condizioni di alcuni giocatori.





Di seguito le dichiarazioni riportate da Trivenetogoal.it e riprese da PianetaSerieB.

POSSANZINI SULLA VITTORIA CONTRO LA CREMONESE

«Sì, è stata una bella partita, intensa e ricca di tanti contenuti. Era quello che avevo chiesto alla squadra: essere intraprendente, avere coraggio e provare a mettere in pratica le cose su cui lavoriamo. I ragazzi hanno fatto bene, indipendentemente dalla superiorità numerica che abbiamo avuto per gran parte della partita. Anche undici contro undici hanno lavorato bene e sono contento della prestazione.

È chiaro che la gara si è un po’ innervosita, c’è stato anche un po’ di caos. Immagino che, dopo la decisione iniziale dell’arbitro di concedere e poi revocare un calcio di rigore, non fosse semplice gestire la partita. Mi metto nei suoi panni: ogni mezzo contatto e ogni pallone diventavano motivo di discussione. Siamo stati bravi a non perdere la calma anche quando siamo rimasti in dieci.

Secondo me abbiamo fatto molto bene anche contro una squadra in inferiorità numerica. L’unico appunto che posso fare ai miei ragazzi è che avremmo potuto e dovuto chiudere prima la partita: abbiamo proposto tanto e negli ultimi venti metri potevamo essere sicuramente più incisivi».

GLI ELOGI A DAVI E BURNETE

«Sono assolutamente d’accordo. Avevo alcune defezioni e ho scelto Simone perché è un ragazzo bravo, che si mette sempre a disposizione. A volte lo impiego da quinto, mentre in allenamento lavora spesso da braccetto. Stabile e Veroli non erano nelle condizioni migliori, quindi ho deciso di schierarlo lì. Ha fatto una grande partita e penso sia stato il migliore in campo per tanti aspetti: ha lavorato molto bene in fase difensiva e ha avuto anche diverse occasioni, calciando parecchie volte verso la porta.

Anche Burnete ha fatto benissimo. È un altro giocatore che dà sempre tutto e, secondo me, ha le qualità per svolgere anche il lavoro di raccordo tra attacco e centrocampo. Oggi hanno fatto bene tutti e sono molto contento anche per Elias, che era all’esordio dal primo minuto. È un ragazzo del 2009 che si è meritato questa opportunità e l’ha sfruttata alla grande».

LE CONDIZIONI DI BURNETE

«Ha avuto un crampo e mi ha detto che preferiva lasciare il posto a un compagno più fresco perché non ce la faceva più».

L’IMPORTANZA DEL GRUPPO E LA FIDUCIA NEI GIOVANI

«Sono contento perché i ragazzi mi danno la possibilità di essere fiducioso anche quando abbiamo qualche defezione, infortunio o squalifica. Si allenano bene e si fanno trovare pronti. A fine partita Elias mi ha ringraziato, ma non deve ringraziare me: deve ringraziare se stesso, perché se ha giocato è semplicemente perché se lo è meritato. Non regalo niente a nessuno, credo nella meritocrazia. Ha meritato questa opportunità e l’ha sfruttata disputando una buonissima partita.

Non ho paura di schierare un giocatore bravo, che abbia 17 oppure 39 anni. Sono contento dei ragazzi che avete citato, ma penso che anche Okoro abbia fatto una buona partita, così come Rispoli, Tronchin, Giorgini e tutti gli altri. A Tronchin bisognerebbe fare una statua per quanto corre!

Devono credere nelle proprie qualità e continuare a lavorare, perché secondo me hanno un futuro, qui o altrove. Dobbiamo però rimanere concentrati sul lavoro, essere umili e pensare che tra tre giorni ci sarà un’altra partita. Oggi puoi sentirti forte, ma mercoledì potresti ritrovarti in difficoltà e pensare che sia tutto sbagliato. Serve equilibrio, quello che abbiamo dimostrato di avere in questo periodo.

Abbiamo fatto una grande partita e spero che questa vittoria ci dia fiducia per continuare a insistere sul percorso intrapreso. I ragazzi stanno lavorando bene e devono raccogliere quello che meritano in base a ciò che dimostrano durante la settimana».

VERSO PALERMO-SÜDTIROL: LE PAROLE SU VASCO LOPES

In vista della trasferta contro il Palermo, Possanzini si è soffermato anche sulla prestazione di Vasco Lopes, protagonista di un episodio curioso nel finale della gara contro la Cremonese.

«Il fatto che Vasco mi abbia chiesto il cambio fa capire quanto fosse lucido in quel momento, visto che avevo già utilizzato tutti e tre gli slot! Come facevo a toglierlo? (sorride, ndr).

Anche lui ha disputato una buonissima partita. Gli ho già detto, però, che se non comincia a fare gol e a essere decisivo, tutto il lavoro che svolge rischia di non essere valorizzato come meriterebbe. Non dico che venga vanificato, perché la squadra trae comunque beneficio dal suo contributo, ma anche per lui è giusto che ogni tanto ci faccia vincere qualche partita».

SÜDTIROL, ORA LA TRASFERTA CONTRO IL PALERMO

Archiviato il successo contro la Cremonese, il Südtirol è atteso dalla trasferta di martedì contro il Palermo.