Il Catanzaro torna alla vittoria dopo oltre due mesi e lo fa battendo 3-1 il Palermo capolista, infliggendo alla formazione di Filippo Inzaghi la prima sconfitta stagionale. Una serata importante per i giallorossi, capaci di imporsi al Nicola Ceravolo grazie alle reti di Giovane, Pecorino e Mosti, rendendo inutile il momentaneo pareggio di Vavassori.

Nel corso della conferenza stampa post partita, Michele Mignani, ex allenatore del Palermo e attuale tecnico del Catanzaro, ha espresso soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando però la necessità di non considerare questo successo un punto d’arrivo.

Mignani: «Finalmente possiamo sorridere, ne avevamo bisogno»

Il tecnico giallorosso ha aperto la propria analisi evidenziando l’importanza dei tre punti conquistati contro la prima della classe.





«Finalmente abbiamo modo di sorridere, ne avevamo tanto bisogno, perché questa partita deve darci la spinta di credere di più in noi stessi. Questa è una squadra che ha dei valori che fino a oggi non aveva espresso completamente e vanno fatti i complimenti ai ragazzi».

Mignani ha poi sottolineato le difficoltà di affrontare una formazione che arrivava al Ceravolo ancora imbattuta.

«Non era facile affrontare una squadra con questo percorso. Abbiamo meritato, pur soffrendo nei 90 minuti perché era impossibile non soffrire. Dal primo all’ultimo i ragazzi hanno provato a dare tutto e questa vittoria credo li ripaghi e dà la spinta, sapendo che non abbiamo fatto niente. Non possiamo accontentarci di una vittoria, però stasera andiamo a casa col sorriso».

«Una partita dai due volti, nella ripresa siamo cresciuti»

L’allenatore del Catanzaro si è soffermato anche sull’andamento dell’incontro, spiegando come le condizioni del vento abbiano influito sulla prestazione della squadra.

«Partita dai due volti. Abbiamo iniziato bene con un bel gol, poi, in funzione del vento contro, abbiamo smesso di giocare e ci siamo abbassati. Nella ripresa, col vento a favore, la squadra è cresciuta sul piano della qualità e della gestione, ma anche dell’intensità e della corsa. I cambi sicuramente ci hanno dato qualcosa in più».

Il tecnico ha evidenziato anche il contributo dei giocatori subentrati, determinanti nel corso del secondo tempo.

«Come dicevo alla vigilia, chi gioca meno magari consente di fare la differenza, sia in allenamento che in partita, anche perché ci sono ragazzi che non hanno espresso tutto il proprio potenziale».

Mignani: «Voglio una squadra che creda in ciò che fa»

Nonostante il successo, Mignani ha spiegato di aver chiesto maggiore personalità ai suoi giocatori anche nei momenti di difficoltà.

«Sono convinto che anche nella sofferenza o col vento contrario, la squadra potesse fare qualcosa in più anche nella gestione della palla e gliel’ho detto nell’intervallo. Nella ripresa, infatti, i ragazzi si sono anche sciolti».

L’allenatore ha quindi ribadito quale atteggiamento vuole vedere nelle prossime partite.

«Voglio una squadra che creda in ciò che fa! Un gruppo che si aiuta e sono convinto che dalle prestazioni vengano i risultati».

Mignani ha inoltre commentato la scelta di schierare Giovane dal primo minuto, una decisione premiata dal gol del vantaggio.

«Per il tipo di partita, credevo che, specie dall’inizio, la squadra avesse bisogno magari di una fisicità diversa, ma Alesi è entrato benissimo».

«Non possiamo pensare che i problemi siano passati»

Il successo contro il Palermo rappresenta una possibile svolta per il Catanzaro, ma il tecnico ha invitato l’ambiente a mantenere equilibrio.

«Non possiamo permetterci di accontentarci di una vittoria, spero sia un punto di partenza».

Un concetto ribadito anche nella parte conclusiva della conferenza stampa.

«Oggi è una bellissima giornata, la squadra ha meritato, ma non possiamo pensare che i problemi siano passati».

Mignani elogia Iemmello: «È un punto di riferimento per tutti»

Tra i protagonisti della serata anche Pietro Iemmello, capitano del Catanzaro, che pur non essendo andato a segno ha contribuito alla prestazione collettiva.

Mignani ha voluto sottolinearne l’importanza all’interno dello spogliatoio.

«Lui è fondamentale per tutti, ma per me ha fatto una grande partita anche lui. Senza ombra di dubbio è un punto di riferimento per tutti ed è il primo a pensare che avrebbe voluto dare di più».

Mignani su Inzaghi: «Tra noi grande stima, è uno dei migliori allenatori della categoria»

Nel finale della conferenza stampa, l’allenatore del Catanzaro ha parlato anche di Filippo Inzaghi, sottolineando il rapporto di stima reciproca che li lega.

«Inzaghi è una persona intelligente e troppo del mestiere per sottovalutare una partita del genere. Tra me e lui c’è grande stima ed è uno dei migliori allenatori della categoria e lo ha dimostrato».

Parole di rispetto nei confronti del tecnico rosanero, nonostante la pesante sconfitta subita dal Palermo.

Il Catanzaro può dunque festeggiare una vittoria importante contro la capolista, mentre Mignani guarda già ai prossimi impegni con l’obiettivo di dare continuità alla prestazione del Ceravolo.