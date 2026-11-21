La sconfitta del Palermo per 3-1 sul campo del Catanzaro ha interrotto l’imbattibilità stagionale della formazione allenata da Filippo Inzaghi. Una partita che, nonostante il risultato negativo per i rosanero, ha messo in evidenza alcune individualità interessanti.

A soffermarsi sulle prestazioni dei singoli è stato Orazio Accomando, telecronista della partita per DAZN, che attraverso un video pubblicato sui propri canali social ha analizzato la sfida del Ceravolo, dedicando particolare attenzione a Vavassori e ai fratelli Tchaouna del Catanzaro.

Accomando esalta Vavassori: «Mi ricorda un Dybala allo specchio»

Il giornalista di DAZN ha aperto la propria analisi ricordando il significato del risultato, con il Catanzaro tornato alla vittoria dopo due mesi e mezzo e il Palermo sconfitto per la prima volta in campionato.





Accomando ha però preferito concentrarsi sulle qualità tecniche dei protagonisti della partita.

«Mi soffermerei sui singoli. La partita dice che il Catanzaro è tornato alla vittoria due mesi e mezzo dopo, che il Palermo è andato incontro alla prima sconfitta stagionale, tutte cose che possono starci. Però io sono un grande innamorato delle giocate, dei singoli».

Il telecronista ha quindi elogiato Vavassori, autore della rete del momentaneo pareggio rosanero.

«Parlo da un lato di Vavassori perché è stato lui a dare la sveglia al Palermo a metà primo tempo. Fa una giocata spaziale in mezzo al campo. Tutti dicono che ricorda un Dybala, ma a me ricorda un Dybala specchiato, quindi quello che si vede a specchio, perché Dybala è mancino, Vavassori è destro».

Un paragone significativo, legato soprattutto alle caratteristiche tecniche dell’attaccante rosanero.

«Vavassori farà tanto parlare di sé»

Accomando ha poi approfondito le qualità del giovane calciatore del Palermo, sottolineandone la capacità di superare gli avversari negli spazi stretti e di risultare decisivo negli ultimi metri.

«Quel dribbling nello stretto, quella capacità di sgusciare via e quella capacità anche sottoporta di essere sempre decisivo quando viene chiamato in causa. Io credo che questo sia veramente un giocatore che farà tanto parlare di sé».

Parole di grande apprezzamento per Vavassori, che al Ceravolo ha realizzato il gol dell’1-1 al 38′, sfruttando l’assist di Johnsen dopo una conclusione di Hernani respinta da Pigliacelli.

Nonostante la sconfitta del Palermo, il giovane attaccante ha dunque attirato l’attenzione del telecronista di DAZN per le sue qualità individuali.

Accomando elogia anche i fratelli Tchaouna del Catanzaro

L’analisi del giornalista si è poi spostata sui fratelli Tchaouna, protagonisti del percorso che li ha portati dalla Serie D alla Serie B.

Accomando ha ricordato di averli seguiti già nella passata stagione, quando militavano nell’Enna, affrontando anche il Gela.

«I fratelli Tchaouna io li ho visti solo dallo schermo, dalla televisione, l’anno scorso, perché giocavano nell’Enna, nel mio Gela».

Il telecronista ha quindi evidenziato il percorso di crescita dei due calciatori, soffermandosi sul contributo fornito nella vittoria contro il Palermo.

«Dalla Serie D alla Serie B, Franky, centrocampista, protagonista, titolare ormai inamovibile di questo Catanzaro. Franck, che l’anno scorso ha segnato 14 gol in Serie D con l’Enna, è entrato e ha fornito a Mosti l’assist del 3-1».

«Nelle categorie inferiori si trova grande talento»

Accomando ha concluso il proprio intervento sottolineando l’importanza dello scouting nei campionati minori, elogiando il lavoro del direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito.

«Sono la dimostrazione che, se si va a pescare nelle categorie inferiori, e Ciro Polito è uno che ha sempre un occhio per il talento, trovi gran materiale. Quindi segnatevi anche questi due nomi».

Un’analisi che mette in risalto le qualità dei giovani protagonisti della sfida del Ceravolo.

Per il Palermo resta l’amarezza della prima sconfitta stagionale, ma anche la prestazione di Vavassori, che continua a raccogliere apprezzamenti per il talento mostrato in campo.

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