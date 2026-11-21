Pareggio esterno per il Palermo Primavera, che impatta 2-2 contro il Pisa nella gara valida per la nona giornata del campionato Primavera 2 Cisalfa Sport, Girone B, stagione 2026/2027. La formazione allenata da Stefano De Angelis sfiora il successo in trasferta, ma viene raggiunta dai nerazzurri a un minuto dal novantesimo.

Un risultato amaro per i giovani rosanero, protagonisti di una buona prestazione e capaci di ribaltare lo svantaggio iniziale grazie alle reti di Anghileri e Schirliu. Il gol di Ghizzani nel finale, però, impedisce al Palermo di conquistare l’intera posta in palio.

Pisa-Palermo Primavera: la cronaca della partita

L’avvio di gara è positivo per il Palermo, che prova subito a rendersi pericoloso attraverso le iniziative offensive di Gargiulo e Schirliu.





Proprio quest’ultimo, al 19′, va vicinissimo al vantaggio con una conclusione che si stampa sulla traversa. I rosanero continuano a cercare spazi nella difesa avversaria, ma non riescono a concretizzare le occasioni create.

La partita si sblocca nella ripresa. Al 60′ il Pisa passa in vantaggio grazie a Mocanu, che trasforma un calcio di rigore e porta i nerazzurri sull’1-0.

La reazione del Palermo è immediata. Appena tre minuti più tardi, al 63′, Anghileri trova il gol dell’1-1, riportando la sfida in equilibrio.

Al 67′ è invece Balaguss a diventare protagonista, evitando il nuovo vantaggio del Pisa con un intervento decisivo sulla conclusione di Ribechini.

Schirliu ribalta il risultato, Ghizzani pareggia nel finale

Al 76′ arriva il sorpasso del Palermo. Schirliu è il più rapido ad approfittare di una respinta corta del portiere avversario e deposita il pallone in rete per l’1-2.

La formazione di De Angelis riesce così a completare la rimonta, portandosi avanti a poco meno di un quarto d’ora dal termine.

Quando il successo esterno sembra ormai vicino, però, arriva la beffa.

All’89’ Ghizzani trova il gol del definitivo 2-2, consentendo al Pisa di evitare la sconfitta e costringendo i rosanero ad accontentarsi di un punto.

Palermo Primavera quarto in classifica con 17 punti

Il pareggio permette al Palermo di salire a quota 17 punti dopo nove giornate, confermando il quarto posto nel Girone B.

I rosanero hanno ottenuto finora quattro vittorie, cinque pareggi e nessuna sconfitta, con 15 gol realizzati e 10 subiti.

La squadra di De Angelis resta dunque imbattuta, ma perde l’occasione di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni.

In testa alla graduatoria c’è il Benevento con 22 punti, seguito dal Catanzaro a quota 21 e dal Perugia con 19.

Il Pisa, invece, sale a 8 punti e occupa la dodicesima posizione.

Primavera 2 Girone B: la classifica aggiornata

Pos. Squadra PG Punti 1 Benevento 9 22 2 Catanzaro 9 21 3 Perugia 9 19 4 Palermo 9 17 5 Bari 9 16 6 Pescara 9 14 7 Avellino 9 14 8 Monopoli 8 12 9 Latina 8 11 10 Napoli 9 11 11 Spezia 9 10 12 Pisa 9 8 13 Frosinone 9 6 14 Salernitana 9 5 15 Cosenza 9 4 16 Ascoli 9 3

Il Palermo resta quindi a cinque lunghezze dalla capolista Benevento e a quattro dal Catanzaro, mantenendo due punti di vantaggio sul Bari.

Pisa-Palermo 2-2: il tabellino

Marcatori: 60′ Mocanu (Pisa, rig.), 63′ Anghileri (Palermo), 76′ Schirliu (Palermo), 89′ Ghizzani (Pisa).

PISA: Sebastiano, Serafini, Neri, Bendinelli, Minisini, Rocca, Ietro, Lucarelli, Mocanu, Haidara, Mainardi.

Allenatore: Pinto Veloso.

PALERMO: Balaguss, Lentini, Sciortino, Balsamo, Bennardo, Ribeiro, Gargiulo, Di Gregorio, Schirliu, Sabella, Di Rienzo.

Allenatore: Stefano De Angelis.

Arbitro: Niccolai di Pistoia.