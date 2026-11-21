Il Palermo torna in campo dopo la sosta per le nazionali con l’obiettivo di difendere il primato in classifica e allungare sulle dirette inseguitrici. Oggi pomeriggio, alle 17.15, i rosanero saranno impegnati allo stadio Nicola Ceravolo contro il Catanzaro, ultimo in classifica. Una sfida che, nonostante il divario tra le due formazioni, presenta numerose insidie per Filippo Inzaghi, costretto a fare i conti con una rosa ridotta dalle assenze.

Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il ritorno in Calabria assume anche un significato particolare per il Palermo. Il Ceravolo è infatti lo stadio nel quale, nella scorsa stagione, i rosanero subirono una pesante sconfitta nella semifinale d’andata dei playoff, compromettendo il cammino verso la promozione in Serie A.

Oggi lo scenario è completamente diverso: il Palermo guida la classifica, mentre il Catanzaro occupa l’ultima posizione e cerca di risollevarsi dopo il cambio di allenatore che ha portato Michele Mignani sulla panchina giallorossa.





Palermo, emergenza infortuni: fuori anche Bozzolan ed Estevez

La sosta avrebbe dovuto consentire a Inzaghi di recuperare alcuni giocatori, ma alla vigilia della trasferta la situazione si è ulteriormente complicata.

Alle assenze già note di Palumbo, Strefezza e Barba si sono aggiunte quelle di Bozzolan ed Estevez, entrambi fermati da un sovraccarico muscolare.

Per Federico Barba, inoltre, gli ulteriori accertamenti clinici hanno confermato la necessità di proseguire il percorso riabilitativo, rinviando il ritorno a disposizione.

Secondo quanto evidenziato dal Giornale di Sicilia nell’articolo firmato da Massimiliano Radicini, le difficoltà riguardano soprattutto il reparto difensivo, dove le alternative sono particolarmente limitate.

Inzaghi dovrà quindi individuare le soluzioni migliori per affrontare una partita importante, cercando di mantenere l’equilibrio della squadra nonostante le numerose indisponibilità.

Il ritorno al Ceravolo e il ricordo della semifinale playoff

Catanzaro-Palermo non sarà una partita come le altre per diversi protagonisti della formazione rosanero.

Il ritorno al Ceravolo riporta alla memoria la semifinale d’andata dei playoff della passata stagione, quando la sconfitta subita in Calabria compromise le possibilità di raggiungere la finale per la promozione.

A distanza di alcuni mesi, però, il Palermo si presenta con ambizioni differenti.

La squadra di Inzaghi è protagonista di un avvio di campionato che l’ha portata al primo posto, mentre il Catanzaro attraversa una fase complicata e ha affidato la panchina a Michele Mignani.

Il divario in classifica non deve comunque indurre i rosanero a sottovalutare l’impegno. I calabresi potranno contare sul sostegno del pubblico e sulla necessità di conquistare punti per provare ad abbandonare l’ultima posizione.

Tra gli ex della sfida spicca Tommaso Cassandro, che nella passata stagione ha vestito la maglia del Catanzaro, sfiorando la promozione in Serie A con i giallorossi.

Inzaghi cerca continuità dopo la sosta

Un’altra incognita riguarda la ripresa del campionato dopo due settimane senza gare ufficiali.

Il Palermo dovrà ritrovare immediatamente intensità, ritmo e concentrazione, elementi fondamentali per proseguire il percorso costruito nella prima parte della stagione.

Come sottolinea Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, conquistare i tre punti al Ceravolo permetterebbe ai rosanero di consolidare il primato e inviare un segnale importante alle dirette concorrenti.

La trasferta assume quindi un doppio significato: da una parte il desiderio di lasciarsi alle spalle il ricordo dell’eliminazione nei playoff, dall’altra la necessità di confermare le ambizioni di una squadra che punta a restare al comando della Serie B.

Palermo, Peda favorito su Magnani. Mazzitelli verso una maglia da titolare

Sul piano tattico, Inzaghi dovrebbe confermare il 4-2-3-1.

Tra i pali spazio a Mattia Perin, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Cassandro sulla destra, Ceccaroni al centro e Augello sulla corsia sinistra.

Il principale ballottaggio riguarda il ruolo di secondo centrale, con Patryk Peda favorito su Giangiacomo Magnani.

A centrocampo potrebbe esserci una novità importante: Luca Mazzitelli sembra destinato a partire dal primo minuto accanto a Filippo Ranocchia.

Per l’ex centrocampista del Como potrebbe trattarsi di una delle ultime occasioni prima di un’eventuale uscita dalla lista, necessaria per consentire il reinserimento di Gabriel Strefezza.

Sulla trequarti, invece, Inzaghi dovrebbe affidarsi a Hernani in posizione centrale, con Dennis Johnsen e Vavassori sulle corsie esterne.

Quest’ultimo è tornato a disposizione dopo aver superato l’influenza.

Gabrielloni può partire titolare, Pohjanpalo verso il riposo

Il dubbio principale riguarda il centravanti.

Joel Pohjanpalo è reduce dagli impegni con la nazionale finlandese e potrebbe avere bisogno di recuperare energie, soprattutto considerando il calendario ravvicinato che attende i rosanero.

Inzaghi, durante la conferenza stampa della vigilia, ha manifestato la volontà di concedere una possibilità dal primo minuto ad Alessandro Gabrielloni.

La trasferta di Catanzaro potrebbe rappresentare l’occasione giusta per l’attaccante, che prenderebbe il posto del finlandese al centro del reparto offensivo.

Si tratterebbe di una scelta finalizzata a gestire le energie di Pohjanpalo, senza rinunciare a un riferimento avanzato capace di offrire caratteristiche differenti.

Il Giornale di Sicilia, nell’analisi di Massimiliano Radicini, evidenzia comunque che gli ultimi dubbi di formazione saranno sciolti soltanto a ridosso della partita.