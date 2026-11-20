Michele Mignani lancia la sfida al Palermo. Alla vigilia della gara valida per la dodicesima giornata di Serie B, in programma sabato 21 novembre alle ore 17.15 allo stadio Nicola Ceravolo, l’allenatore del Catanzaro è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Giovino, mostrando fiducia nelle possibilità della propria squadra.

I giallorossi, ultimi in classifica con sei punti, ospiteranno il Palermo di Filippo Inzaghi, capolista con 27 punti conquistati nelle prime undici giornate. Un confronto tra due formazioni che vivono momenti differenti, ma che richiama anche la semifinale playoff della scorsa stagione.

Per Mignani sarà inoltre una partita particolare, considerando il suo passato sulla panchina rosanero. Il tecnico, però, ha chiarito di non cercare rivincite personali e di essere concentrato esclusivamente sull’obiettivo di risollevare il Catanzaro.





Mignani: «Abbiamo lavorato bene, sono convinto che faremo una grande partita»

La sosta per gli impegni delle nazionali ha consentito all’allenatore di lavorare con maggiore continuità e approfondire la conoscenza del gruppo.

«Ho avuto la possibilità di lavorare queste due settimane con i ragazzi. Hanno lavorato bene e, con tutto il rispetto per l’avversario che affronteremo, sono convinto che faremo una grande partita. L’obiettivo è provare a fare dei punti, ma se arriveranno le prestazioni arriveranno anche i punti, a partire da domani».

Mignani ha spiegato che il lavoro svolto non è stato rivolto soltanto alla preparazione della sfida contro il Palermo, ma anche alla costruzione di un’identità di squadra.

«Abbiamo lavorato sui principi che poi dobbiamo portare dentro tutte le partite, al di là che si affronti la prima in classifica, la penultima o una squadra a metà classifica. Bisogna provare a portare sul campo intensità, qualche idea, difendersi bene e far male all’avversario. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, molto ben allenata e con un obiettivo ben chiaro, ma noi abbiamo il nostro e dobbiamo pensare a noi».

Il Palermo capolista: «Squadra completa, con il miglior attacco e un allenatore vincente»

Il tecnico del Catanzaro ha riconosciuto il valore della formazione di Inzaghi, sottolineandone soprattutto la qualità offensiva e le numerose alternative a disposizione.

«È una squadra completa. I numeri dicono che ha segnato in tutte le partite che ha giocato, ha il migliore attacco del campionato, ha alternative in ogni ruolo e un allenatore vincente, che ha già vinto questo campionato più volte. Ci sono tanti ingredienti per pensare che il Palermo sia una squadra forte e che verrà a Catanzaro per provare a vincere. Noi faremo esattamente di tutto per vincere la nostra partita».

Mignani non nasconde dunque le difficoltà dell’impegno, ma vuole che i suoi giocatori affrontino la capolista senza timori.

Il precedente dei playoff: «Sono due squadre diverse»

Catanzaro-Palermo riporta inevitabilmente alla memoria la semifinale playoff della passata stagione, quando furono i giallorossi a conquistare il passaggio del turno.

Secondo Mignani, tuttavia, quel precedente non deve condizionare la preparazione della gara, anche perché gli organici delle due formazioni sono cambiati.

«Questo deve essere qualcosa che ognuno di noi ha dentro, a prescindere da quello che è successo l’anno scorso. Sono due squadre diverse. Secondo me è più diverso il Catanzaro rispetto al Palermo, perché loro hanno mantenuto la stessa struttura e lo stesso allenatore, mentre noi abbiamo cambiato più giocatori e due allenatori in dodici giornate».

L’allenatore ha quindi ribadito la necessità di affrontare la partita con coraggio e convinzione.

«La cosa che devono sapere i ragazzi è che le partite sono aperte, che partono dallo 0-0 e che si giocano. Questa è una certezza che voglio avere e sono convinto che andremo in campo a fare una grande partita».

«Stiamo diventando una squadra»: il lavoro durante la sosta

Le due settimane senza impegni ufficiali hanno permesso a Mignani di conoscere meglio le caratteristiche dei suoi calciatori e di lavorare sui meccanismi collettivi.

«Probabilmente è l’espressione di un allenatore che ha avuto la possibilità di lavorare di più con una squadra e di conoscerla meglio. Quando arrivi, è vero che magari sono calciatori che hai affrontato tante volte da avversario, ma finché non li conosci davvero è diverso. Questo mi dà sicuramente una serenità in più, mi dà la consapevolezza che qualcosa abbiamo buttato dentro e che, per me, stiamo diventando una squadra».

Il tecnico ha parlato anche della gestione di un organico numeroso e dell’importanza di mantenere alta la competitività durante gli allenamenti.

«È normale che quando hai una rosa molto numerosa devi fare delle scelte, e devi farle anche in tempi brevi. Qualcuno giocherà di più e qualcuno di meno. La forza di una squadra diventa importante nel momento in cui quelli che stanno giocando meno mantengono alta l’intensità degli allenamenti e la competizione all’interno della rosa. Questo è quello che vedo ogni giorno in questi ragazzi: dal primo giorno si sono messi tutti a disposizione».

Le soluzioni offensive: Mignani parla di Buso

Tra i temi affrontati in conferenza stampa anche le caratteristiche dei giocatori offensivi e le possibili soluzioni tattiche.

In particolare, Mignani si è soffermato su Buso, spiegando in quali posizioni potrebbe essere impiegato.

«Può giocare tranquillamente da seconda punta, oppure aperto da una parte, perché nasce come punta esterna. Credo però che una delle sue caratteristiche migliori sia quella di vedere la porta. Tenerlo vicino alla porta potrebbe dargli la possibilità di rendersi più utile».

Pafundi salta Catanzaro-Palermo: «Non possiamo rischiarlo»

Sul fronte degli indisponibili, il Catanzaro dovrà rinunciare a Pafundi, fermato da un problema muscolare accusato durante la settimana.

Mignani ha escluso la possibilità di rischiare il calciatore contro il Palermo.

«Ha avuto un piccolo risentimento muscolare, niente di grave, però non sarà della partita. Non possiamo permetterci di rischiarlo, non ha senso: pur non avendo grande dolore, è una posizione nella quale dobbiamo prestare grande attenzione».

Il fattore Ceravolo: «Il pubblico può darci una grande spinta»

Il tecnico giallorosso ha sottolineato anche l’importanza del sostegno dei tifosi in una partita particolarmente impegnativa.

«Per noi conta tanto. Voi conoscete questo pubblico sicuramente meglio di me, sapete che spinta può dare alla squadra. Ho una squadra formata da ragazzi giovani, ma anche da ragazzi che hanno gioito tante volte insieme a questa gente. Penso che avere una tifoseria così calda e così numerosa possa solamente essere un vantaggio per noi e proveremo anche a sfruttarlo».

Mignani e il passato al Palermo: «Nessun sassolino da togliere, ringrazio la società»

Uno dei passaggi più significativi della conferenza stampa riguarda il passato di Michele Mignani sulla panchina del Palermo.

L’allenatore ha escluso qualsiasi desiderio di rivincita personale nei confronti della società rosanero, esprimendo invece riconoscenza per l’esperienza vissuta in Sicilia.

«Io non ho sassolini nelle scarpe da togliere, anzi ringrazio il Palermo per avermi dato la possibilità di allenare una squadra e una piazza importante. Però oggi alleno il Catanzaro e voglio guardare in casa mia. Voglio fare di tutto per cercare di sollevare il Catanzaro da questa situazione, insieme ovviamente alla squadra».

Parole che confermano come l’attenzione del tecnico sia rivolta esclusivamente al presente e alla necessità di invertire il rendimento della formazione calabrese.

La sfida contro il Palermo rappresenterà dunque un banco di prova importante per verificare i progressi compiuti durante la sosta. Mignani è consapevole della forza della capolista, ma si aspetta una prestazione di intensità, organizzazione e personalità da parte dei suoi giocatori.