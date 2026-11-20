Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa al Palermo CFA di Torretta alla vigilia della trasferta contro il Catanzaro. Il tecnico rosanero ha invitato la squadra a non sottovalutare l’avversario, soffermandosi anche sulla necessità di migliorare la fase difensiva.

Sul Catanzaro e sul precedente dei playoff, Inzaghi ha dichiarato: «Abbiamo grande rispetto per il Catanzaro, non dobbiamo guardare la classifica. L’ultimo posto non è veritiero. Dobbiamo avere le antenne dritte. I calabresi meritavano di andare in A l’anno scorso. Il playoff perso probabilmente ci è servito da lezione».

L’allenatore del Palermo ha poi analizzato gli aspetti sui quali la squadra deve ancora crescere, soprattutto nella gestione delle partite e nella capacità di evitare di andare in svantaggio.





Sulla fase difensiva, Inzaghi ha spiegato: «Siamo consci di dover migliorare in certi frangenti. Giocando un tipo di calcio, potevamo fare qualche porta inviolata in meno. Dobbiamo difendere meglio, non vogliamo sempre rincorrere. Lavoriamo su tutti gli aspetti, non è sempre facile rimontare e partire sotto nel punteggio».