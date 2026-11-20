Una giornata di emozioni, ricordi e solidarietà per celebrare il nono compleanno di Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo scomparsa lo scorso 13 maggio dopo aver combattuto contro una malattia incurabile. Ieri, 19 novembre, la bambina avrebbe compiuto nove anni e, per ricordarla, il Bossolandia Park di piazzale Giotto ha aperto gratuitamente le proprie giostre ai bambini della città.

Come racconta il Giornale di Sicilia, tantissime persone hanno partecipato all’iniziativa, trasformando una giornata di dolore e nostalgia in un momento di condivisione, nel segno dell’affetto che continua a circondare Alessia e la sua famiglia.

Alessia La Rosa, il ricordo di Segre e Inzaghi

La piccola Alessia era diventata un simbolo per il mondo rosanero. Legatissima al Palermo e alla Curva Nord, aveva instaurato un rapporto speciale con Jacopo Segre, il suo calciatore preferito.





Proprio il centrocampista rosanero, insieme all’allenatore Filippo Inzaghi, ha voluto far arrivare un messaggio alla famiglia e alle persone presenti alla manifestazione.

«Speriamo di regalarle quello che sognava».

Parole cariche di significato, che testimoniano quanto il ricordo della bambina sia ancora vivo all’interno del Palermo.

Palloncini bianchi e maglie con la scritta «Ciao guerriera»

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, in piazzale Giotto sono arrivati tantissimi bambini, amici e persone che avevano conosciuto Alessia.

Molti indossavano una maglia con il volto della piccola tifosa e la scritta «Ciao guerriera», mentre numerosi palloncini bianchi sono stati preparati per essere liberati in cielo al termine della giornata.

All’iniziativa hanno partecipato anche una delegazione della Curva Nord e la scuola di danza frequentata dalla bambina.

Un modo per ricordare le sue passioni e mantenere vivo il legame con tutte le persone che le erano state vicine.

Le parole della mamma: «Un ricordo che spero non finirà mai»

Uno dei momenti più commoventi è stato l’arrivo di Maria Concetta D’Amaso, la mamma di Alessia.

Come racconta il Giornale di Sicilia, la donna ha salutato i bambini presenti, rivolgendo più volte lo sguardo verso il cielo nel ricordo della figlia.

«Tutto questo è in ricordo di Alessia. Un ricordo che spero non finirà mai. Metteremo in atto iniziative per fare del bene ai bambini».

Parole che raccontano la volontà della famiglia di trasformare il ricordo della piccola in iniziative di solidarietà dedicate agli altri bambini.

Una giornata di sorrisi nel ricordo della piccola tifosa

Tra le giostre, le crepes e le ciambelline, i bambini hanno trascorso un pomeriggio di festa, accompagnati dalle fotografie di Alessia esposte all’interno del parco.

I suoi compagni di scuola, gli amici e tutte le persone che le hanno voluto bene si sono ritrovati per festeggiare simbolicamente il suo compleanno.

Il Giornale di Sicilia descrive anche un momento particolarmente emozionante: quando le nuvole hanno lasciato spazio a un raggio di sole, i presenti hanno sorriso pensando alla bambina.

«È lei».

Un piccolo momento che ha assunto un significato speciale per chi continua a portare Alessia nel cuore.

La giornata al Bossolandia Park ha così unito il ricordo della piccola tifosa rosanero alla volontà di regalare felicità ad altri bambini, proprio nel giorno in cui Alessia avrebbe compiuto nove anni.