Nuovo fine settimana di impegni per le formazioni del Settore Giovanile e Femminile del Palermo. Tra sabato 21 e domenica 22 novembre, diverse squadre rosanero saranno protagoniste nei rispettivi campionati, con appuntamenti sia in casa che in trasferta.

La Primavera tornerà a giocare una gara ufficiale dopo le due amichevoli internazionali disputate contro la Nazionale Under 21 di Malta, mentre il Palermo Women sarà impegnato sul campo del Calcio Femminile Chieti dopo due partite casalinghe consecutive.





Primavera, trasferta contro il Pisa

La formazione Primavera rosanero sarà impegnata sabato 21 novembre alle ore 14:30 contro il Pisa, nella nona giornata del girone B del campionato Primavera 2.

La partita si disputerà allo stadio A. Pagni di Peccioli, in provincia di Pisa.

Palermo Women, appuntamento a Chieti

La prima squadra femminile affronterà il Calcio Femminile Chieti domenica 22 novembre alle ore 14:00, nella sesta giornata del girone D di Serie C Femminile.

L’incontro si giocherà al Campo Sportivo S. Anna di Chieti.

Under 17, Under 16 e Under 15: gli impegni

L’Under 17 maschile affronterà l’Ascoli domenica 22 novembre alle ore 11:00 al Centro Sportivo Picchio Village di Ascoli Piceno, nella decima giornata del girone C del campionato nazionale Under 17 Serie A e B.

Doppio confronto con l’Avellino, invece, per Under 16 e Under 15 maschili, entrambe impegnate domenica 22 novembre allo Sport Village Tommaso Natale di Palermo.

L’Under 15 scenderà in campo alle ore 11:00, mentre l’Under 16 giocherà alle ore 13:00.

Tutte le altre partite del settore giovanile

Di seguito il calendario completo degli altri appuntamenti delle formazioni rosanero.

Giovedì 19 novembre

Under 12 femminile: Palermo-Giants ASD, ore 15:00, Campo Don Orione di Palermo. Campionato Under 13/12 Esordienti Fair Play Misti, girone D.

Venerdì 20 novembre

Under 12 femminile: Palermo-Academy Panormus, ore 15:15, Campo Don Orione di Palermo. Campionato Under 11 Pulcini, girone C.

Sabato 21 novembre

Under 17 femminile: Palermo-Renzo Lo Piccolo, ore 15:30, Sport Village Tommaso Natale di Palermo. Campionato Under 14 Regionale Maschile, girone B.

Domenica 22 novembre

Under 15 femminile: Palermo-Academy Palermo, ore 11:00, Campo Don Orione di Palermo. Campionato Under 13 Esordienti Fair Play, girone C.

Palermo-Academy Palermo, ore 11:00, Campo Don Orione di Palermo. Campionato Under 13 Esordienti Fair Play, girone C. Under 14 maschile: Scafatese-Palermo, ore 11:00, Stadio Comunale di Striano (Napoli). Campionato Under 14 Pro, girone 1.

Scafatese-Palermo, ore 11:00, Stadio Comunale di Striano (Napoli). Campionato Under 14 Pro, girone 1. Under 13 maschile: Pol Gonzaga-Palermo, ore 11:30, Campo Villa Sant’Alfonso di Palermo. Campionato Under 14 Regionale Maschile, girone C.

Un programma ricco di appuntamenti per il vivaio e il settore femminile rosanero, con la Primavera e il Palermo Women impegnati in due trasferte e diverse formazioni giovanili pronte a scendere in campo nel fine settimana.