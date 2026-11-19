Palermo, prosegue la preparazione verso Catanzaro: Inzaghi lavora sulla fase offensiva e sui calci piazzati
Prosegue la preparazione del Palermo in vista della prossima sfida di campionato contro il Catanzaro. La formazione rosanero, guidata da Filippo Inzaghi, è tornata ad allenarsi questa mattina per continuare il lavoro in vista della trasferta in Calabria.
La seduta è cominciata con un riscaldamento fisico, seguito da una partita attraverso la quale i calciatori hanno proseguito la preparazione sul campo.
Successivamente, lo staff tecnico ha concentrato il lavoro su un’esercitazione tattica dedicata alla fase offensiva, con particolare attenzione ai movimenti e alle soluzioni di gioco in attacco.
Nella parte conclusiva dell’allenamento, i rosanero hanno svolto un focus specifico sui calci piazzati a favore.
Il Palermo prosegue così il percorso di avvicinamento alla sfida contro il Catanzaro, in programma sabato 21 novembre alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo.