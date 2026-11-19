Dopo il comunicato congiunto di Empoli FC e Pisa Sporting Club sulle limitazioni alla vendita dei biglietti per il derby di sabato al Carlo Castellani Computer Gross Arena, arriva la presa di posizione della Lega Nazionale Professionisti B, che auspica un confronto tra tutte le parti coinvolte per favorire la partecipazione dei sostenitori.

Il derby tra Empoli e Pisa si avvicina, ma a tenere banco non è soltanto l’attesa per la sfida sul campo. Al centro della discussione ci sono le restrizioni sulla vendita dei tagliandi per la gara in programma sabato al Carlo Castellani Computer Gross Arena, una decisione che ha spinto le due società a intervenire con un comunicato congiunto per esprimere il proprio rammarico.





Empoli FC e Pisa Sporting Club hanno manifestato «profondo rammarico» per le limitazioni imposte, sottolineando come, ancora una volta, a uscire sconfitti siano il calcio e i suoi tifosi. I due club hanno ricordato che i precedenti derby si sono svolti più volte all’insegna della correttezza sugli spalti e di una rivalità rimasta nei confini del campo.

Pur ribadendo il pieno rispetto delle decisioni delle autorità competenti e riconoscendo la centralità della sicurezza, Empoli e Pisa hanno espresso stupore per alcune delle determinazioni adottate, chiedendo un maggiore confronto con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e auspicando soluzioni condivise, anziché il ricorso sistematico a provvedimenti restrittivi.

Nel comunicato, le due società hanno inoltre ribadito l’importanza della presenza del pubblico, definendo uno stadio pieno e una curva calorosa elementi fondamentali dello spettacolo calcistico e dell’identità stessa di questo sport. Da qui l’auspicio che il provvedimento possa essere ulteriormente valutato e, possibilmente, rivisto.

La risposta della Lega B: «Privilegiare soluzioni inclusive»

Alla presa di posizione dei due club ha fatto seguito quella della Lega Nazionale Professionisti B, che ha affidato a una nota ufficiale la propria posizione sulla vicenda.

La Lega, preso atto della comunicazione congiunta diffusa da Empoli e Pisa, oltre che di quelle pubblicate da altre società nelle scorse settimane, ha ribadito il proprio auspicio affinché il maggior numero possibile di gare possa disputarsi senza il ricorso a misure restrittive.

Nel rispetto delle prerogative e delle competenze delle autorità preposte, nonché delle valutazioni e delle motivazioni alla base delle decisioni assunte, la Lega B ha sottolineato l’importanza di individuare soluzioni inclusive, capaci di garantire la più ampia partecipazione possibile dei sostenitori alle manifestazioni sportive, comprese quelle in trasferta.

La Lega ha inoltre confermato la propria disponibilità a collaborare con tutte le parti coinvolte, dalle autorità ai club, mettendosi a disposizione per favorire il dialogo istituzionale e la cooperazione.

L’obiettivo dichiarato è fare in modo che l’incontro di calcio possa rappresentare un autentico momento di socialità e di condivisione dei valori sportivi.

Una posizione che si inserisce nel dibattito aperto dai due club toscani: da una parte la necessità di garantire la sicurezza delle manifestazioni sportive, dall’altra la volontà di preservare la partecipazione dei tifosi, elemento centrale della passione calcistica. In attesa del derby, resta dunque l’auspicio di trovare soluzioni che possano conciliare entrambe le esigenze.