La Sampdoria guarda al mercato di gennaio per rinforzare il reparto offensivo e proseguire il percorso di risalita in classifica. Dopo un avvio di stagione deludente e il cambio in panchina, con l’arrivo di Luca D’Angelo al posto di Corradi, i blucerchiati hanno ritrovato fiducia grazie alle vittorie contro Virtus Entella e Carrarese, allontanandosi momentaneamente dalla zona retrocessione.

Tra i nomi finiti nel mirino della società ligure c’è quello di Francesco Camarda, destinato a lasciare il Milan in prestito a gennaio per trovare maggiore spazio. Secondo quanto riportato da TeleNord, Sampdoria e Genoa avrebbero manifestato interesse per il giovane attaccante, ma sarebbero soprattutto i blucerchiati a valutare concretamente l’operazione. Il Grifone, invece, potrebbe concentrarsi su altri reparti.



