Il mercato di gennaio inizia a entrare nel vivo e il Verona guarda anche al Sudamerica per individuare possibili rinforzi. Secondo quanto riportato da Portal do Gremista, il club gialloblù avrebbe messo nel mirino Diego Caito, terzino destro brasiliano classe 2004, attualmente al Gremio in prestito dal Goiàs. Gli scaligeri avrebbero già avviato i primi contatti per raccogliere informazioni sul giocatore e valutare eventuali margini per una trattativa.

La concorrenza, però, non manca: sul giovane difensore ci sarebbero anche il Sassuolo e l’Atletico Madrid, entrambi interessati a seguirne l’evoluzione. Per il Verona, inoltre, esiste un ulteriore ostacolo legato al tesseramento degli extracomunitari, che al momento impedirebbe l’operazione. L’unica strada sarebbe l’ottenimento del passaporto comunitario da parte di Caito, uno scenario che appare particolarmente complicato.



