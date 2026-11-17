Il campionato di Serie B, dopo lo stop per lasciare spazio alle Nazionali, è pronto a ripartire con un tour de force che si concluderà subito dopo Natale.

Il Palermo riprenderà il suo cammino da Catanzaro, dove lo scorso anno è uscito sconfitto sia in campionato che durante i playoff.





A osservare il match ci sarà sicuramente Vincenzo Vivarini, ex tecnico della squadra calabrese, che ha guidato per ben 114 gare, conquistando anche la promozione dalla Serie C alla Serie B.

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Vincenzo Vivarini, intervistato in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, ha analizzato la sfida tra Catanzaro e Palermo, il rendimento dei rosanero e delle altre protagoniste del campionato cadetto, soffermandosi anche sul proprio futuro.

Alla ripresa del campionato il Palermo si troverà ad affrontare il Catanzaro. Che match si attende?

«Sarà sicuramente una partita molto combattuta perché il Catanzaro si gioca tanto, come d’altronde anche il Palermo. Sarà una bella partita da vivere. Sarà sicuramente molto intensa, bisogna vedere come Mignani è riuscito in queste settimane a lavorare per portare i suoi concetti. Il Palermo, da parte sua, ormai è una squadra già consolidata, sicuramente saprà cosa dovrà fare».

Il Catanzaro la scorsa stagione è arrivato in finale playoff, dove si è arreso al Monza. Quest’anno, dopo aver ceduto calciatori come Cisse, Liberali e Favasuli, sta avendo difficoltà ed è ultimo in classifica. Se l’aspettava?

«Me l’aspettavo perché ha cambiato tanto, non solo questi giovani di qualità, ma soprattutto ha perso i punti di riferimento come Pontisso, come Brighenti, che era l’anima di questa squadra. Ha rinnovato tanto e dovrà ripartire, dovrà ricreare un progetto. È normale che in Serie B ci siano queste situazioni proprio nel momento in cui vengono a mancare i punti cardine della squadra».

Nel Palermo, invece, brilla Vavassori. Lo conosceva? Si aspettava questo impatto?

«Sì, lo conoscevo bene perché è un ragazzo che ha fatto già molto, molto bene con la Primavera. Ha qualità tecniche, ha qualità superiori alla media. È un giocatore che calcisticamente è molto evoluto, quindi di conseguenza sta facendo quello che, diciamo, gli spetta di fare».

Uno che, però, sta avendo difficoltà a livello di gol è Pohjanpalo, anche se in Nazionale è andato in rete.

«Pohjanpalo sta facendo un lavoro diverso rispetto agli altri anni, perché fa da legante. Fa salire la squadra, è un giocatore indispensabile al di là della finalizzazione che, secondo me, arriverà perché lo è sempre stato. Io l’ho visto ad Ascoli, fa un lavoro determinante per il Palermo, al di là dei gol che magari in questo momento non sta facendo».

Dietro il Palermo ci sono squadre come il Modena e l’Ascoli. Sorpreso?

«Il Modena ha fatto degli investimenti importanti negli anni. Ha provato ad attrezzare una squadra competitiva. In questo momento sicuramente ha trovato dei giocatori tipo Olzer e Ambrosino che sviluppano le azioni in velocità e hanno qualità tecniche e gamba che, magari, negli altri anni sono mancate, anche se oggi manca un calciatore come Caso. Sono certo che è una squadra che arriverà bene fino alla fine. L’Ascoli, invece, è una squadra che mostra un’organizzazione di gioco totalmente diversa dalle altre squadre. È un piacere vederla giocare anche se non ha giocatori di livello assoluto per la Serie B, ma si stanno mettendo in grande evidenza e quello dimostra che, quando c’è un progetto tattico ben voluto, i risultati poi li fai».

Qualche difficoltà, invece, l’hanno incontrata le tre retrocesse. Verranno fuori alla lunga?

«Per me stanno facendo benissimo, perché quando si retrocede dalla Serie A, se i calciatori non si calano subito nella mentalità della Serie B, corrono sempre seriamente dei rischi. È sempre molto difficile per le squadre retrocesse, nonostante i grandi giocatori che hanno, essere competitive in Serie B. Queste squadre, nonostante le difficoltà iniziali, stanno trovando le loro dimensioni e stanno tirando fuori sempre quelle individualità che hanno e possono benissimo risalire la classifica ed essere protagoniste fino alla fine».

Lei, invece, cosa c’è nel suo futuro? C’è stato qualche contatto con qualche squadra?

«In questo momento devo far tesoro degli errori fatti. Lo scorso anno ho sbagliato delle scelte che, nel bene o nel male, fanno parte adesso del mio bagaglio. In questo momento voglio aspettare una proposta dove si possa lavorare per un progetto tecnico a lungo termine. Ho bisogno di poter lavorare sul campo. Sono un allenatore al quale piace organizzare le squadre in un certo modo e, di conseguenza, ho bisogno di una società che capisca questo e abbia voglia di fare un discorso tipo il mio Catanzaro, che mi permetta poi di mettere in pratica tutte le mie qualità».