Il Palermo si prepara alla ripresa del campionato con il primato in classifica e l’obiettivo di proseguire la propria marcia. Sabato i rosanero saranno impegnati sul campo del Catanzaro, ultimo in graduatoria, in una sfida testa-coda che metterà alla prova la formazione di Filippo Inzaghi. Intanto, da Torretta arrivano notizie incoraggianti sul fronte dei recuperi, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la squadra ha ripreso ieri gli allenamenti al centro sportivo di Torretta sotto la guida di Maurizio D’Angelo. Una seduta utile per ritrovare Joel Pohjanpalo dopo gli impegni con la Nazionale finlandese e fare il punto sulle condizioni dei calciatori ancora indisponibili.





Palermo, Pohjanpalo torna dalla Finlandia con una doppietta

Il centravanti rosanero è rientrato dagli impegni internazionali con il morale alto. Nella vittoria per 7-2 della Finlandia contro San Marino, Pohjanpalo ha infatti realizzato una doppietta, tornando a trovare la via del gol dopo un periodo complicato sotto il profilo realizzativo.

In campionato, il bomber non segna da cinque giornate. Le due reti realizzate con la propria Nazionale rappresentano quindi un segnale incoraggiante in vista della trasferta di Catanzaro.

Inzaghi spera di ritrovare il miglior Pohjanpalo proprio alla ripresa della Serie B, in una fase della stagione nella quale il Palermo vuole consolidare il proprio vantaggio in classifica.

Vavassori recuperato, Palumbo verso il rientro

Le buone notizie non riguardano soltanto l’attaccante finlandese.

Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Dominic Vavassori ha smaltito i postumi dell’influenza che gli avevano impedito di prendere parte agli impegni con l’Italia Under 21.

Il giovane calciatore è nuovamente a disposizione e potrebbe trovare spazio sulla corsia destra, sul lato opposto rispetto a Dennis Johnsen.

Segnali positivi arrivano anche da Antonio Palumbo, che si era fermato a causa di un problema al polpaccio.

Dopo aver saltato quattro appuntamenti, il fantasista si avvicina al ritorno in campo e potrebbe tornare ad alternarsi con Hernani nelle scelte di Inzaghi.

Il suo recupero rappresenterebbe un’importante soluzione in più per il tecnico rosanero, soprattutto considerando il calendario particolarmente intenso che attende la squadra nelle prossime settimane.

Palermo, Strefezza accelera: rientro sempre più vicino

Tra i giocatori che stanno completando il percorso di recupero figura anche Gabriel Strefezza.

L’attaccante, fermo da circa due mesi per un problema muscolare, ha ripreso a lavorare parzialmente con i compagni e punta a tornare completamente in gruppo.

Resta però da stabilire quando potrà essere nuovamente impiegato in una partita ufficiale.

Secondo quanto riportato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il calciatore sta spingendo per accelerare il proprio rientro, ma sarà necessario valutarne attentamente le condizioni prima di considerarlo pienamente disponibile.

Il recupero di Strefezza consentirebbe a Inzaghi di aumentare ulteriormente le alternative nel reparto offensivo.

Emergenza difensiva: Bani, Barba e Pierozzi ancora fuori

Se in attacco la situazione appare in miglioramento, il reparto difensivo continua a fare i conti con diverse assenze.

Mattia Bani, Federico Barba e Niccolò Pierozzi restano infatti indisponibili.

Il capitano rosanero, operato alla mano destra, dovrà osservare ancora un periodo di stop. Al centro della difesa, dunque, dovrebbe essere confermato Patryk Peda, chiamato a sostituirlo nello scacchiere di Inzaghi.

Tempi più lunghi anche per Pierozzi, che ha riportato una lussazione alla spalla durante la sfida contro il Pisa ed è stato successivamente sottoposto a un intervento chirurgico.

Per l’esterno saranno necessarie diverse settimane di riabilitazione prima di poter tornare a disposizione.

Rimane fuori anche Barba, il cui recupero richiederà ancora tempo.

Cassandro torna a Catanzaro da ex: 70 presenze in giallorosso

L’assenza di Pierozzi dovrebbe garantire una maglia da titolare a Tommaso Cassandro, uno degli ex più attesi della sfida del Ceravolo.

Il difensore ha indossato la maglia del Catanzaro collezionando 70 presenze, sei gol e cinque assist.

Con i giallorossi ha inoltre preso parte agli ultimi playoff, affrontando proprio il Palermo da avversario. Quella sfida rappresenta anche l’ultima sconfitta ufficiale subita dai rosanero.

Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Cassandro si prepara quindi a tornare in uno stadio che conosce bene, questa volta con l’obiettivo di contribuire al successo della capolista.

Catanzaro, Mignani cerca la prima vittoria

Il Palermo troverà di fronte una squadra in difficoltà, ancora alla ricerca di una svolta dopo il cambio di allenatore.

Michele Mignani, subentrato a Giorgio Gorgone, ha raccolto due pareggi e una sconfitta nelle prime tre partite alla guida del Catanzaro.

I calabresi occupano l’ultimo posto in classifica, ma la sfida contro la capolista rappresenterà un’occasione importante per provare a invertire la tendenza.

Per Inzaghi sarà fondamentale recuperare il maggior numero possibile di calciatori e preparare una partita senza distrazioni.

Il Palermo arriva all’appuntamento con l’entusiasmo del primato e con diverse notizie positive dall’infermeria, pur dovendo ancora gestire le assenze nel reparto arretrato.