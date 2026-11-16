Escl. Pres. Catanzaro: «Il Palermo è una corazzata. Fatti del Barbera? Mi raccontarono versioni non vere»

«In questa fase delicata del campionato ogni partita è per noi importantissima. Siamo consci di incontrare una corazzata, una super squadra, fortissima anche nelle sue seconde linee. Siamo in un momento psicologico non facile, ma cercheremo di fare il massimo. A mio avviso la squadra non è da ultimo posto. Dobbiamo però lottare con il coltello tra i denti». Queste le affermazioni ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com del presidente del Catanzaro, Floriano Noto, prossimo avversario del Palermo nel match di campionato in programma sabato.

La sosta può esservi tornata utile nel preparare un impegno così delicato?





«La sosta è servita all’allenatore affinché i calciatori possano iniziare ad assimilare le sue idee. Sono giorni che sono serviti e serviranno all’allenatore per dare la propria impronta al gruppo».

Cosa significherà per lei ritrovare Cassandro?

«Tommaso è un ragazzo eccezionale sotto tutti i punti di vista. Lui si merita tutto il bene possibile e sono contento che sia finito in una squadra che ambisce al salto di categoria. Mi farà molto piacere rivederlo».

L’ultimo incontro con il Palermo è stato contraddistinto anche dagli scontri avvenuti in tribuna. Quella di sabato sarà un’occasione per chiarirsi con i dirigenti rosanero?

«Con i dirigenti del Palermo ci siamo già chiariti e tra di noi i rapporti sono ottimi. Ci tengo a precisare che ho chiesto personalmente scusa per le battute rilasciate a caldo, frutto di una versione dei fatti che mi venne riferita e che poi si dimostrò diversa da quanto accaduto. Con i dirigenti rosanero ci siamo già chiariti in occasione di un incontro in Federazione. I fatti avvenuti al Barbera non sono stati belli e abbiamo pagato tutti, sia noi che il Palermo».

A digiuno in campionato, Pohjanpalo si è scatenato con la sua Nazionale. Teme che possa tornare al gol contro di voi?

«Pohjanpalo è un grande, ma il Palermo non ha solo lui. Il problema per noi è non prendere gol in generale. Detto questo, il finlandese è un lusso per il campionato cadetto. Sarà cura della nostra difesa occuparsene. Ci auguriamo che il digiuno di gol in campionato possa proseguire».

Nel caso in cui fosse necessario, è pronto a investire nel mercato di gennaio per rafforzare la squadra?

«Questo aspetto sarà un tema che tratteremo con il direttore sportivo e l’allenatore. La nostra disponibilità c’è. Non vogliamo perdere la categoria. Adesso dobbiamo iniziare a fare il maggior numero di punti possibile. Poi, se ci sarà da sistemare qualcosa, ci faremo trovare pronti».

Che emozione ha provato nel vedere Cissè e Liberali in azzurro?

«Una bellissima emozione, e mancava Favasuli solo per infortunio. Sono molto contento per loro perché sono tutti ragazzi splendidi. I risultati da loro raggiunti mi fanno riflettere ancora su quanto fosse forte il Catanzaro nella passata stagione. C’erano squadre ben più attrezzate di noi, ma con quelli che chiamavo enfant terrible siamo riusciti ad andare oltre qualsiasi aspettativa».

Sorpreso dell’esonero di Aquilani?

«Onestamente non me lo aspettavo, anche perché Sassuolo non è una piazza nella quale vi era l’abitudine al cambio della guida tecnica. Non so cosa sia successo, ma è chiaro che mi dispiace per Aquilani. Con lui ci siamo lasciati in maniera cordiale perché ho compreso la sua voglia di cogliere l’opportunità di allenare in Serie A. Il suo esonero è stato inaspettato».

Ha paura di retrocedere?

«Ancora il margine per recuperare c’è e credo nella mia rosa di giocatori. La stagione è partita male per tutta una serie di motivi. Abbiamo dovuto scegliere un allenatore di fretta e furia, a cinque giorni dall’inizio del ritiro, per via della vicenda legata a Turati. Abbiamo ancora problemi con il nostro stadio e abbiamo dovuto affrontare alcune partite fuori casa, e questo ha pesato. Penso alle partite con Vicenza e Südtirol, per fare un esempio. Non vogliono essere scusanti, perché anche i ragazzi hanno le loro responsabilità, ma a parer mio non siamo da ultimo posto. Sono convinto che ci rialzeremo».

Che messaggio vuol mandare alla propria squadra in vista della partita di sabato?

«Quella di sabato è una partita che si prepara da sola e i ragazzi sono consapevoli del momento delicato che stiamo vivendo. Bisogna ottenere più punti possibile e, se non saremo in grado di ottenere il successo, dovremo quantomeno non perdere e portare un risultato positivo a casa».