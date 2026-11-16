Corriere dello Sport: “Catanzaro, Mignani prepara la sfida al Palermo: difesa da ricostruire e 23 gol subiti”

Il Catanzaro si prepara ad affrontare il Palermo capolista in una delle sfide più complicate di questo avvio di stagione. Sabato, allo stadio Ceravolo, la formazione guidata da Michele Mignani proverà a invertire la rotta contro una squadra che sta facendo registrare numeri da record in Serie B.

Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, la settimana di lavoro dei giallorossi sarà dedicata soprattutto alla preparazione atletica e agli accorgimenti tattici necessari per affrontare la formazione di Filippo Inzaghi.





Catanzaro-Palermo, Mignani punta sulla condizione atletica

La ripresa degli allenamenti è prevista nel pomeriggio, con Mignani e il suo staff intenzionati a proseguire il lavoro iniziato durante la sosta.

L’obiettivo principale è migliorare la condizione fisica della squadra, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con diversi infortuni e con le difficoltà legate agli impegni ravvicinati.

Il calendario, inoltre, non concederà molte pause. Dopo la sfida contro il Palermo, il Catanzaro dovrà affrontare altre otto partite prima della conclusione dell’anno solare e del girone d’andata.

Come sottolinea Carlo Talarico del Corriere dello Sport, il lavoro dello staff tecnico sarà fondamentale per consentire alla squadra di affrontare questa fase con maggiore continuità.

Catanzaro ultimo in classifica: Mignani cerca la svolta

La situazione di classifica continua a pesare sull’ambiente giallorosso.

Il Catanzaro occupa l’ultimo posto e deve ritrovare fiducia per uscire da una crisi che ha inevitabilmente condizionato il morale dei calciatori e generato preoccupazione tra i tifosi.

In occasione della partita contro il Palermo, i sostenitori organizzati dovrebbero tornare a occupare la curva Mammì.

Sul piano tattico, Mignani ha orientato la squadra verso il 3-5-2, un sistema che ha già permesso di acquisire maggiore solidità e consapevolezza.

I miglioramenti, tuttavia, non si sono ancora tradotti nei risultati sperati.

Il tecnico resta convinto che il lavoro quotidiano possa consentire al Catanzaro di cambiare passo, mantenendo alta l’attenzione dell’intero gruppo.

Difesa Catanzaro, 23 gol subiti: peggio soltanto il Vicenza

Uno dei problemi principali riguarda il rendimento del reparto arretrato.

Come evidenzia Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il Catanzaro ha già incassato 23 reti in campionato, un dato che rappresenta il secondo peggior rendimento difensivo della Serie B.

Soltanto il Vicenza ha fatto peggio, con 24 gol subiti.

La formazione calabrese è riuscita a mantenere la porta inviolata in una sola occasione, coincisa con l’unica vittoria stagionale, ottenuta in casa contro la Carrarese.

Particolarmente preoccupante è il rendimento sulle palle inattive.

Ben sette reti sono arrivate sugli sviluppi di calci d’angolo, situazioni nelle quali gli avversari sono riusciti ad anticipare i difensori giallorossi.

Un problema sul quale Mignani sta concentrando parte del proprio lavoro, con l’obiettivo di migliorare attenzione e organizzazione nelle marcature.

Pigliacelli coinvolto nella crisi difensiva

Le difficoltà collettive hanno coinvolto anche Mirko Pigliacelli.

Il portiere del Catanzaro, protagonista nelle precedenti stagioni e spesso decisivo con i propri interventi, si è ritrovato a subire le conseguenze di un reparto che ha mostrato diverse fragilità.

Nonostante abbia evitato numerose altre reti, l’estremo difensore non è riuscito a sottrarsi al rendimento negativo della squadra.

Con l’arrivo di Mignani, però, sono emersi i primi segnali di miglioramento.

Il nuovo assetto tattico ha garantito una maggiore copertura soprattutto nella zona centrale del campo, limitando alcune delle situazioni che avevano messo in difficoltà la formazione durante la gestione di Giorgio Gorgone.

Mignani ritrova il Palermo: intensità e solidità per fermare Inzaghi

La sfida di sabato avrà un significato particolare anche per Michele Mignani.

L’allenatore del Catanzaro ritroverà infatti il Palermo, squadra che aveva guidato nella primavera del 2024.

Secondo l’analisi di Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il tecnico sta lavorando per ricostruire le certezze difensive e migliorare la capacità della squadra di prevenire gli inserimenti avversari dopo la perdita del pallone.

L’obiettivo è ritrovare intensità, equilibrio e solidità contro un Palermo che arriva al Ceravolo da capolista.

Per il Catanzaro, ottenere segnali positivi contro la formazione di Inzaghi rappresenterebbe un passaggio importante nel percorso di ricostruzione avviato da Mignani.

Una sfida difficile, ma anche un’occasione per provare a dare una svolta a una stagione finora caratterizzata da numerose difficoltà.