Nations League, Italia umiliata dal Belgio: pesante 4-1, azzurri eliminati

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 15, 2026
italia

Pesante sconfitta per l’Italia, che cade per 4-1 contro il Belgio e saluta la Nations League, chiudendo al terzo posto nel girone. Una serata amara per gli azzurri di Roberto Mancini, incapaci di contenere la rimonta e la superiorità offensiva dei padroni di casa.

Eppure, la gara era iniziata nel migliore dei modi per l’Italia, passata in vantaggio al 12′ grazie a Francesco Pio Esposito, bravo a sfruttare un assist di Michael Kayode. La reazione belga, però, è immediata: al 15′ Maxim De Cuyper firma il pareggio, mentre al 22′ Nathan Ngoy completa il sorpasso. Al 26′ Jeremy Doku cala il tris, mandando le squadre negli spogliatoi sul 3-1.


Nella ripresa il Belgio continua a rendersi pericoloso, colpendo anche una traversa con Charles De Ketelaere. L’Italia prova a reagire, ma senza riuscire a riaprire la partita. All’80’ arriva il definitivo 4-1 firmato da Diego Moreira, servito da Kevin De Bruyne.

Il risultato sancisce l’eliminazione dell’Italia dalla Nations League, con gli azzurri che terminano il proprio percorso al terzo posto nel girone.

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