Nations League, Belgio-Italia: le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 15, 2026
Roberto Mancini

Roberto Mancini - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

In vista di questa sera tra Belgio e Italia, valido per la 6a e ultima giornata dei gironi di Nations League, sono state ufficializzate le formazioni che scenderanno in campo questa sera alle 20.45 al King Baudouin Stadium di Bruxelles. Una sfida decisiva, che deciderà chi riuscirà ad accedere alla fase finale della competizione.

Di seguito le formazioni delle due squadra:


BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Lavia, Tielemans; Moreira, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. CT. Van Bommel.

A disposizione: Vandevoordt, Penders, Sabbe, Theate, Lukaku, Trossard, Lukébakio, Cuypers, Seys, Vanaken, Godts, Raskin.

ITALIA (4-3-2-1): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Pisilli; Fagioli, Koleosho; Pio Esposito. CT. Mancini

A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ahanor, Cisse, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Liberali, Scamacca, Vergara, Ghilardi.

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