Italia, rimonta da applausi: Francia battuta 3-1 in Nations League

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2026
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Vittoria in rimonta per l’Italia, che supera la Francia con il risultato di 3-1 nella sfida di Nations League. Dopo un primo tempo chiuso sull’1-1, gli Azzurri cambiano marcia nella ripresa e conquistano tre punti importanti.

La partita si mette subito in salita per la squadra di Roberto Mancini. Al 10′ è Michael Olise a sbloccare il risultato, approfittando di un errore di Gianluigi Donnarumma e portando avanti i francesi.


L’Italia, però, reagisce e al 26′ trova il pareggio con Francesco Pio Esposito, bravo a sfruttare l’assist di Nicolò Cambiaghi e a depositare il pallone in rete. Prima dell’intervallo la Francia sfiora nuovamente il vantaggio con Barcola, che colpisce il palo al 35′.

Nella ripresa gli Azzurri tornano in campo con un altro atteggiamento. Al 60′ Sebastiano Esposito fallisce un calcio di rigore, calciando di poco a lato, ma tre minuti più tardi arriva il sorpasso: Federico Dimarco serve un assist perfetto per Davide Frattesi, che firma il 2-1.

Al 74′ l’Italia conquista un altro penalty per un fallo di Upamecano. Questa volta dal dischetto si presenta Francesco Pio Esposito, che al 75′ non sbaglia e realizza la doppietta personale per il 3-1.

Nel finale la Francia prova a riaprire la partita, ma gli Azzurri resistono e portano a casa il successo. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio di Istvan Kovacs.

Nations League, Girone A: tutti i risultati

  • Inghilterra-Croazia 2-1
  • Italia-Francia 3-1
  • Repubblica Ceca-Spagna 0-2

L’Italia festeggia così una vittoria importante, superando una Francia che aveva iniziato meglio la gara ma che nella ripresa non è riuscita a contenere la reazione azzurra.

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