Palermo, Vavassori escluso dalla Nazionale Under 21: il quadro influenzale lo costringe a rinunciare alla convocazione

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
palermo mantova logo coppa italia (66) vavassori palumbo

Dominic Vavassori non prenderà parte agli impegni della Nazionale italiana Under 21. L’attaccante del Palermo è stato escluso dalla convocazione a causa del quadro influenzale che lo aveva già condizionato nell’ultima partita di campionato contro l’Ascoli.

La conferma arriva direttamente dalla FIGC, attraverso una comunicazione ufficiale pubblicata nel pomeriggio di martedì 10 novembre.


Palermo, Vavassori non parteciperà alle amichevoli dell’Italia Under 21

Il calciatore rosanero era stato inserito nell’elenco dei convocati del commissario tecnico Silvio Baldini, ma le sue condizioni fisiche hanno reso necessario un periodo di osservazione.

Dopo due giorni di valutazioni legate al quadro influenzale, è arrivata la decisione di escluderlo dalla convocazione.

Vavassori non sarà quindi a disposizione dell’Italia Under 21 per le prossime amichevoli contro Francia e Belgio.

Un’assenza che arriva dopo la trasferta di Ascoli, durante la quale l’attaccante era stato sostituito all’intervallo proprio perché condizionato dall’influenza.

Italia Under 21, lasciano il ritiro anche Calvani, Cichella e Ndour

Non soltanto Vavassori. La FIGC ha comunicato anche le indisponibilità di altri tre calciatori.

Si tratta di Gabriele Calvani e Matteo Cichella, entrambi del Frosinone, e Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina.

I tre giocatori, dopo essere stati valutati indisponibili, hanno lasciato il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per fare ritorno ai rispettivi club.

La Nazionale Under 21, dopo una mattinata dedicata all’attivazione in palestra, proseguirà nel pomeriggio il programma di allenamenti in vista dei prossimi impegni internazionali.

Palermo, da valutare il recupero di Vavassori

Per il Palermo, l’esclusione dalla convocazione permetterà di concentrare l’attenzione sul recupero dell’attaccante in vista della ripresa del campionato.

La squadra di Filippo Inzaghi tornerà in campo dopo la sosta per affrontare il Catanzaro in trasferta.

Le condizioni di Vavassori saranno monitorate nei prossimi giorni, con l’obiettivo di recuperare completamente dal quadro influenzale che ne ha impedito la partecipazione agli impegni dell’Under 21.

Altre notizie

pisa palermo (9)

Serie B, Palermo sempre più favorito per la promozione: crollano le quote di Pisa, Verona e Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Zaniolo

Italia, Zaniolo lascia il ritiro della Nazionale

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
mignani

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, crisi senza fine: Iemmello non segna da sette partite. Mignani cerca la svolta prima del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (92) segre fortin ranocchia

Repubblica Palermo: “Inzaghi vola più forte delle grandi della Serie B: i rosanero meglio di Napoli, Cagliari e Benevento”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
palermo manchester city (152) pastore Sasà salvaggio

Giornale di Sicilia: “Palermo, Salvaggio: «Quest’anno un cinn’è pi nuddu». E sul Catanzaro scherza: «La pasta al forno non ci vada di traverso»”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (20) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, la difesa prende più gol ma Inzaghi vola: solo due clean sheet in undici giornate”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (90) perin

Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa fragile ma blindata nei finali: soltanto due gol subiti dopo il 75’”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (4) logo ingresso

Giornale di Sicilia: “Palermo, ripresa a Torretta senza Pohjanpalo e Vavassori. Inzaghi ancora alle prese con la tonsillite”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
palermo carrarese 2-1 (8) mazzitelli

Giornale di Sicilia: “Palermo, Mazzitelli verso l’esclusione dalla lista: a gennaio sarà il primo rinforzo di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
palermo padova 2-1 (115) ceccaroni palumbo

Giornale di Sicilia: “Palermo, Palumbo e Strefezza corrono verso il rientro”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Screenshot 2026-11-10 070957

Gazzetta dello Sport: “Italia, Mancini prepara la rivoluzione verde. Cisse e Pio Esposito per sfidare la Francia”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
palermo manchester city (164) Galassi Gardini

Corriere dello Sport: “Palermo, Gardini al Social Football Summit: focus sul nuovo Barbera e sulla riqualificazione dello stadio”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026

Ultimissime

palermo mantova logo coppa italia (66) vavassori palumbo

Palermo, Vavassori escluso dalla Nazionale Under 21: il quadro influenzale lo costringe a rinunciare alla convocazione

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
pisa palermo (9)

Serie B, Palermo sempre più favorito per la promozione: crollano le quote di Pisa, Verona e Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Coppa Italia LaPresse

Coppa Italia, svolta storica: la Serie A approva il bando TV. Fino a 32 squadre di Serie C nel nuovo format

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
e2d89393e931527be325a0904cf7db62

Euro 2032, Cagliari sogna il nuovo stadio. Macciotta: «Saremmo fieri di ospitare gli Europei, ma l’esito è incerto»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
00e574a1ceca61a896a5ab7df29c32ee

Violenza allo Stadium, sette tifosi della Juventus aggrediscono due spettatori stranieri: Daspo fino a cinque anni

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026