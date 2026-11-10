Palermo, Vavassori escluso dalla Nazionale Under 21: il quadro influenzale lo costringe a rinunciare alla convocazione
Dominic Vavassori non prenderà parte agli impegni della Nazionale italiana Under 21. L’attaccante del Palermo è stato escluso dalla convocazione a causa del quadro influenzale che lo aveva già condizionato nell’ultima partita di campionato contro l’Ascoli.
La conferma arriva direttamente dalla FIGC, attraverso una comunicazione ufficiale pubblicata nel pomeriggio di martedì 10 novembre.
Palermo, Vavassori non parteciperà alle amichevoli dell’Italia Under 21
Il calciatore rosanero era stato inserito nell’elenco dei convocati del commissario tecnico Silvio Baldini, ma le sue condizioni fisiche hanno reso necessario un periodo di osservazione.
Dopo due giorni di valutazioni legate al quadro influenzale, è arrivata la decisione di escluderlo dalla convocazione.
Vavassori non sarà quindi a disposizione dell’Italia Under 21 per le prossime amichevoli contro Francia e Belgio.
Un’assenza che arriva dopo la trasferta di Ascoli, durante la quale l’attaccante era stato sostituito all’intervallo proprio perché condizionato dall’influenza.
Italia Under 21, lasciano il ritiro anche Calvani, Cichella e Ndour
Non soltanto Vavassori. La FIGC ha comunicato anche le indisponibilità di altri tre calciatori.
Si tratta di Gabriele Calvani e Matteo Cichella, entrambi del Frosinone, e Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina.
I tre giocatori, dopo essere stati valutati indisponibili, hanno lasciato il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per fare ritorno ai rispettivi club.
La Nazionale Under 21, dopo una mattinata dedicata all’attivazione in palestra, proseguirà nel pomeriggio il programma di allenamenti in vista dei prossimi impegni internazionali.
Palermo, da valutare il recupero di Vavassori
Per il Palermo, l’esclusione dalla convocazione permetterà di concentrare l’attenzione sul recupero dell’attaccante in vista della ripresa del campionato.
La squadra di Filippo Inzaghi tornerà in campo dopo la sosta per affrontare il Catanzaro in trasferta.
Le condizioni di Vavassori saranno monitorate nei prossimi giorni, con l’obiettivo di recuperare completamente dal quadro influenzale che ne ha impedito la partecipazione agli impegni dell’Under 21.