Violenza allo Stadium, sette tifosi della Juventus aggrediscono due spettatori stranieri: Daspo fino a cinque anni

Sette provvedimenti di Daspo, con una durata compresa tra uno e cinque anni, sono stati emessi nei confronti di altrettanti tifosi della Juventus per un’aggressione ai danni di due spettatori stranieri durante la partita contro la Lazio, disputata lo scorso 18 ottobre all’Allianz Stadium di Torino.

I provvedimenti sono stati disposti dal questore di Torino, Massimo Gambino, al termine degli accertamenti condotti dalla polizia sull’episodio, che aveva provocato anche la sospensione dell’incontro per circa due minuti.





Juventus-Lazio, l’aggressione nel primo anello dello Stadium

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti si sono verificati nel primo anello del settore Est dell’impianto torinese.

I sette tifosi juventini avrebbero occupato posti diversi da quelli indicati sui rispettivi biglietti. Quando due spettatori stranieri hanno chiesto di potersi accomodare nei posti loro assegnati, il gruppo si sarebbe inizialmente opposto.

Successivamente, dopo aver consentito ai due spettatori di sedersi, i sette li avrebbero aggrediti.

La situazione ha richiesto l’intervento immediato del personale di sicurezza presente allo stadio.

Partita interrotta per due minuti: intervengono steward e Digos

L’aggressione ha provocato momenti di tensione sugli spalti dell’Allianz Stadium, rendendo necessaria l’interruzione della partita per circa due minuti.

L’intervento degli steward e degli agenti della Digos ha permesso di fermare l’aggressione e prestare soccorso ai due spettatori coinvolti.

Gli accertamenti successivi hanno consentito alla Questura di Torino di individuare i sette tifosi ritenuti responsabili dell’episodio e adottare i relativi provvedimenti amministrativi.

Sette Daspo, per un tifoso anche l’obbligo di firma

Il questore Massimo Gambino ha disposto sette Daspo, con durate differenti in relazione alle posizioni dei destinatari.

Le misure vanno da un minimo di un anno fino a un massimo di cinque anni e comportano il divieto di accesso alle manifestazioni sportive previste dai rispettivi provvedimenti.

Per uno dei sette tifosi, già destinatario in passato di un Daspo, è stata inoltre disposta la misura dell’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria per cinque anni.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza negli impianti sportivi e sull’importanza degli interventi di prevenzione e contrasto ai comportamenti violenti durante le manifestazioni calcistiche.