Violenza allo Stadium, sette tifosi della Juventus aggrediscono due spettatori stranieri: Daspo fino a cinque anni

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
00e574a1ceca61a896a5ab7df29c32ee

Sette provvedimenti di Daspo, con una durata compresa tra uno e cinque anni, sono stati emessi nei confronti di altrettanti tifosi della Juventus per un’aggressione ai danni di due spettatori stranieri durante la partita contro la Lazio, disputata lo scorso 18 ottobre all’Allianz Stadium di Torino.

I provvedimenti sono stati disposti dal questore di Torino, Massimo Gambino, al termine degli accertamenti condotti dalla polizia sull’episodio, che aveva provocato anche la sospensione dell’incontro per circa due minuti.


Juventus-Lazio, l’aggressione nel primo anello dello Stadium

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti si sono verificati nel primo anello del settore Est dell’impianto torinese.

I sette tifosi juventini avrebbero occupato posti diversi da quelli indicati sui rispettivi biglietti. Quando due spettatori stranieri hanno chiesto di potersi accomodare nei posti loro assegnati, il gruppo si sarebbe inizialmente opposto.

Successivamente, dopo aver consentito ai due spettatori di sedersi, i sette li avrebbero aggrediti.

La situazione ha richiesto l’intervento immediato del personale di sicurezza presente allo stadio.

Partita interrotta per due minuti: intervengono steward e Digos

L’aggressione ha provocato momenti di tensione sugli spalti dell’Allianz Stadium, rendendo necessaria l’interruzione della partita per circa due minuti.

L’intervento degli steward e degli agenti della Digos ha permesso di fermare l’aggressione e prestare soccorso ai due spettatori coinvolti.

Gli accertamenti successivi hanno consentito alla Questura di Torino di individuare i sette tifosi ritenuti responsabili dell’episodio e adottare i relativi provvedimenti amministrativi.

Sette Daspo, per un tifoso anche l’obbligo di firma

Il questore Massimo Gambino ha disposto sette Daspo, con durate differenti in relazione alle posizioni dei destinatari.

Le misure vanno da un minimo di un anno fino a un massimo di cinque anni e comportano il divieto di accesso alle manifestazioni sportive previste dai rispettivi provvedimenti.

Per uno dei sette tifosi, già destinatario in passato di un Daspo, è stata inoltre disposta la misura dell’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria per cinque anni.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza negli impianti sportivi e sull’importanza degli interventi di prevenzione e contrasto ai comportamenti violenti durante le manifestazioni calcistiche.

Altre notizie

Coppa Italia LaPresse

Coppa Italia, svolta storica: la Serie A approva il bando TV. Fino a 32 squadre di Serie C nel nuovo format

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
e2d89393e931527be325a0904cf7db62

Euro 2032, Cagliari sogna il nuovo stadio. Macciotta: «Saremmo fieri di ospitare gli Europei, ma l’esito è incerto»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
gianluca-rocchi

Rocchi: «L’inchiesta è una ferita che non si rimarginerà mai. L’Italia non ha meritato Open VAR»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Screenshot 2026-11-10 133324

Euro 2032, Uva: «In Italia gap culturale sugli stadi. Può iniziare una nuova era»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
palermo mantova logo coppa italia (59) palumbo peda vavassori

Tuttosport: “Coppa Italia, rivoluzione in vista: da 44 a 72 squadre. La Serie A valuta il nuovo format”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Galliani

Gazzetta dello Sport: “FIGC, Galliani presenta ricorso contro Malagò. Elezioni a rischio caos”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
daversa-salernitana_1xncqwjtaylrd16h92pbmksiwg

Sassuolo, D’Aversa in pole per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2026
aquilani

UFFICIALE, Sassuolo: esonerato Alberto Aquilani. Il comunicato del club

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2026
palermo catanzaro 3-2 (129) aquilani

Corriere dello Sport: “Sassuolo, Aquilani verso l’esonero. Montella e D’Aversa i candidati per la panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2026
Screenshot 2026-11-08 195457

Serie A: l’Inter batte 2-0 il Como e accorcia sul primo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
CAGLIARI

Serie A, i risultati delle 15: il Cagliari batte il Frosinone, Torino e Lecce si dividono la posta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
de3b17464f

Corriere dello Sport: “Fondo fine carriera, 185 milioni da liquidare. Assocapp: «Oltre 1.600 ex calciatori si sono rivolti a noi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-11-10 180444

Palermo, Perin a DAZN: «Meglio parare un rigore sotto la Curva Nord che in Champions League»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
6a399793c4269

Vicenza, Gallo verso la conferma: decisivo il sostegno della tifoseria

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (37) gardini

Palermo, Gardini sul nuovo stadio: «Speriamo di iniziare i lavori nella stagione 2027/28. Oltre 150 persone al lavoro»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (69) spogliatoi

Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta: possesso palla e lavoro aerobico per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (77) cassandro marchizza

Palermo, Cassandro e Mazzitelli incontrano i tifosi al Forum: giovedì 12 novembre Meet & Greet. Tutte le informazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026