Euro 2032, Uva: «In Italia gap culturale sugli stadi. Può iniziare una nuova era»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 10, 2026
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Gli Europei del 2032 rappresentano un’occasione fondamentale per modernizzare gli stadi italiani e avviare una nuova fase di sviluppo delle infrastrutture sportive. Ne è convinto Michele Uva, direttore esecutivo di Euro 2032 per l’Italia, intervenuto dal palco del Social Football Summit, in corso all’Allianz Stadium di Torino.

Nel corso del suo intervento, Uva ha analizzato il percorso di avvicinamento alla manifestazione, soffermandosi sui progetti per i nuovi impianti, sulla collaborazione tra pubblico e privato e sulla necessità di superare i ritardi accumulati dal calcio italiano.


Uva: «Le infrastrutture sono al centro degli Europei»

Il dirigente ha sottolineato l’importanza della programmazione, indicando proprio nello stadio della Juventus un esempio di sviluppo infrastrutturale.

«Qui allo Stadium hanno saputo anticipare il percorso verso il futuro, è un passaggio centrale. Le infrastrutture sono al centro degli Europei, se non riesci a programmare per tempo, con obiettivi a breve, medio e lungo termine, non hai la chiave del successo».

Uva ha poi ricordato il valore economico della competizione per l’intero movimento calcistico europeo.

«La UEFA parte sei anni prima di un evento per programmare, vanno rispettati gli obiettivi della UEFA e del Paese dove si svolge l’evento, ma anche a livello calcistico globale. L’investimento per Euro 2032 è la chiave per il sostentamento finanziario di 55 federazioni: le cinque grandi probabilmente vivrebbero anche senza il contributo UEFA, che però è determinante per le altre 50».

«In Italia abbiamo avuto un gap culturale sugli stadi»

Uno dei passaggi più significativi dell’intervento ha riguardato il ritardo italiano nella concezione e nella gestione degli impianti sportivi.

«In Italia c’è stato un gap culturale, per anni abbiamo pensato che l’infrastruttura servisse solo alla partita, e invece l’accelerazione culturale comporta che, se uno gira in Europa, è semplice capire cosa hanno fatto gli altri e su cosa sei in ritardo».

Secondo Uva, il cambiamento deve partire da un approccio diverso alla progettazione.

«Accelerazione significa cambiare l’approccio, capire cosa hanno fatto bene o male in giro nel mondo e ora abbiamo la possibilità di sfruttare questo per l’Italia».

Il dirigente ha inoltre contestualizzato le preoccupazioni sulla disponibilità di stadi conformi ai requisiti UEFA.

«Togliendo il concetto che l’Europeo è nel 2032 e gli stadi devono essere pronti nel 2031, e che per assurdo uno stadio oggi nuovo fatto dieci anni fa potrebbe essere obsoleto. Se nessuno avesse fatto nulla, ci sarebbe stato un solo stadio con i requisiti UEFA, ma in un anno c’è stata una straordinaria accelerazione che ha dimostrato che non era una questione burocratica».

Euro 2032, quattordici progetti e collaborazione tra pubblico e privato

Nel percorso di preparazione agli Europei sono stati presentati quattordici dossier infrastrutturali alla UEFA.

Uva ha evidenziato il ruolo della collaborazione tra amministrazioni pubbliche e investitori privati.

«Senza dubbio, altrimenti, al netto dell’Allianz, non sarebbe stato possibile. Negli altri 13 progetti solo in un caso c’è solo privato, ma in tutti i casi si è capito che ospitare l’Europeo può portare vantaggi».

Il direttore esecutivo ha spiegato che anche il calendario delle amministrazioni locali ha contribuito ad accelerare alcuni processi decisionali.

La prospettiva di ospitare una manifestazione internazionale ha dunque favorito una maggiore attenzione verso investimenti e ammodernamento degli impianti.

«È l’inizio di una nuova era, ma servono manager preparati»

Per Uva, la realizzazione di nuovi stadi non può essere considerata un obiettivo isolato. Accanto agli investimenti strutturali servono competenze professionali e una visione gestionale di lungo periodo.

«Per me sono l’inizio di una nuova era, lo dice anche la componente di acceleratore di ritorno economico. Bisogna capire che l’infrastruttura è centrale, ma bisogna anche formare i manager: bisogna preparare la generazione di chi dovrà gestire gli stadi, che sono un’infrastruttura complessa, se la si vuole far rendere».

Un concetto ribadito anche attraverso un paragone tra la costruzione materiale degli impianti e le fondamenta organizzative necessarie per garantirne il funzionamento.

«Il cemento che c’è nella base di un’organizzazione lo fanno due cose: le risorse umane e i valori che queste risorse umane mettono insieme».

Il messaggio lanciato dal Social Football Summit è chiaro: Euro 2032 può rappresentare un acceleratore per il rinnovamento degli stadi italiani, ma il successo del progetto dipenderà dalla capacità di programmare, investire e formare figure professionali in grado di gestire le nuove infrastrutture anche dopo la conclusione del torneo.

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