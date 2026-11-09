Corriere dello Sport: “Sassuolo, Aquilani verso l’esonero. Montella e D’Aversa i candidati per la panchina”

Il futuro di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo è sempre più incerto. La sconfitta contro la Roma all’Olimpico potrebbe rappresentare l’ultimo capitolo dell’esperienza del tecnico alla guida dei neroverdi. La società sta valutando un cambio di allenatore durante la sosta per le nazionali, con Vincenzo Montella e Roberto D’Aversa tra i principali candidati alla successione.

A ricostruire la situazione è Massimo Boccucci sulle pagine del Corriere dello Sport, evidenziando come la crisi di risultati abbia ormai compromesso la posizione dell’ex centrocampista.





Sassuolo in crisi: cinque sconfitte consecutive

Il momento attraversato dalla formazione emiliana è particolarmente delicato. Il Sassuolo arriva da cinque sconfitte consecutive, durante le quali ha incassato ben 19 reti.

Il bilancio delle ultime sette giornate è ancora più preoccupante: appena un punto conquistato, con una difesa che continua a mostrare evidenti difficoltà.

Complessivamente, nelle prime undici giornate di Serie A, i neroverdi hanno subito 29 gol, un dato particolarmente negativo a questo punto della stagione.

L’ultima vittoria risale al 13 settembre, quando il Sassuolo aveva superato la Juventus per 3-2. Da allora la squadra non è più riuscita a ritrovare continuità, scivolando progressivamente in una crisi che rischia di costare la panchina ad Aquilani.

Come sottolinea Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, la posizione dell’allenatore era già stata messa in discussione dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina.

In quell’occasione la dirigenza aveva deciso di confermare la fiducia al tecnico, aspettandosi una reazione nella trasferta contro la Roma.

Una risposta che però non è arrivata, nonostante il tentativo di cambiare assetto tattico passando alla difesa a tre.

Montella prima scelta, D’Aversa l’alternativa

La dirigenza neroverde sta valutando le possibili soluzioni per rilanciare la squadra in vista della ripresa del campionato, quando il Sassuolo affronterà il Genoa al Mapei Stadium.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’approfondimento firmato da Massimo Boccucci, il primo nome sulla lista sarebbe quello di Vincenzo Montella.

L’ex attaccante della Roma ha concluso la propria esperienza alla guida della nazionale turca dopo le difficoltà incontrate al Mondiale e nella successiva Nations League.

Montella rappresenterebbe dunque la soluzione preferita per aprire un nuovo ciclo tecnico e provare a invertire immediatamente la tendenza.

L’altra candidatura è quella di Roberto D’Aversa, reduce dall’esperienza al Torino, dove nella passata stagione era subentrato a Marco Baroni prima di lasciare spazio a Ignazio Abate.

La società sta riflettendo sui due profili, mentre la decisione definitiva sul futuro di Aquilani potrebbe arrivare proprio durante la pausa per le nazionali.

Dal successo contro la Juventus alla crisi

L’eventuale esonero rappresenterebbe una svolta importante rispetto al progetto avviato in estate.

Dopo il biennio con Fabio Grosso e il passaggio di Giovanni Carnevali alla Juventus, il Sassuolo aveva scelto Aquilani per costruire una squadra giovane, capace di proporre un calcio offensivo e riconoscibile.

L’inizio della stagione aveva offerto segnali incoraggianti. La vittoria contro la Juventus e il pareggio con il Milan sembravano confermare la bontà del percorso intrapreso.

Successivamente, però, il rendimento della squadra è peggiorato sensibilmente.

Alle difficoltà tattiche e difensive si sono aggiunti diversi problemi fisici, con gli infortuni di Berardi e Volpato a complicare ulteriormente il lavoro dell’allenatore.

Aquilani: «Sono io l’unico responsabile»

Dopo la sconfitta contro la Roma, Aquilani non ha cercato giustificazioni, assumendosi pubblicamente la responsabilità del momento negativo.

«Sono io l’unico responsabile», ha dichiarato il tecnico al termine della partita dell’Olimpico.

Parole che potrebbero anticipare la conclusione della sua esperienza sulla panchina neroverde.

Nell’analisi di Massimo Boccucci per il Corriere dello Sport, emerge soprattutto la necessità del Sassuolo di ritrovare rapidamente una direzione tecnica dopo un’involuzione che ha cancellato i segnali positivi dell’avvio di campionato.

La sosta per le nazionali offre alla proprietà e al direttore sportivo Francesco Palmieri il tempo per prendere una decisione. Montella e D’Aversa restano i nomi da seguire, mentre Aquilani attende di conoscere il proprio destino.