Serie A: l’Inter batte 2-0 il Como e accorcia sul primo posto. La classifica aggiornata
A “San Siro”, porta a casa i tre punti l’Inter, nel difficile match contro il Como. Ottima prestazione da parte dei nerazzurri, che superano per 2-0 gli avversari. Tornano alla vittoria in campionato gli uomini di Chivu, che riscattano la sconfitta nel derby contro il Milan.
Partenza a razzo per i padroni di casa, che al 12′ sbloccano l’incontro: Spence crossa per Pio Esposito, il centravanti prende posizione, anticipa Ramon e a depositare in rete. Continua a spingere l’Inter, che trova subito la rete del raddoppio con Thuram: l’attaccante francese sfrutta l’errore di Valle e con freddezza batte Sanchez.
Nella ripresa i nerazzurri controllano il risultato, con il Como che fatica a rendersi veramente pericoloso dalle parti di Martinez. Gli uomini di Chivu difendono in maniera compatta, provando a rendersi pericolosi quando ne hanno l’opportunità. Un match mai stato in discussione, che si aggiudicano i padroni di casa.
Tre punti importanti per l’Inter, che sale a quota 28 in classifica ad una sola lunghezza per la Lazio capolista. Brutta battuta d’arresto per il Como, che scende al quinto posto. La classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Lazio – 29
Inter – 28
Roma – 27
Milan – 24
Como – 23
Frosinone – 20
Juventus – 17
Bologna – 17
Cagliari – 16
Napoli – 15
Torino – 14
Atalanta – 14
Genoa – 13
Lecce – 10
Fiorentina – 8
Parma – 8
Sassuolo – 8
Monza – 7
Venezia – 6