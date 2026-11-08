Serie A: l’Inter batte 2-0 il Como e accorcia sul primo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
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A “San Siro”, porta a casa i tre punti l’Inter, nel difficile match contro il Como. Ottima prestazione da parte dei nerazzurri, che superano per 2-0 gli avversari. Tornano alla vittoria in campionato gli uomini di Chivu, che riscattano la sconfitta nel derby contro il Milan.

Partenza a razzo per i padroni di casa, che al 12′ sbloccano l’incontro: Spence crossa per Pio Esposito, il centravanti prende posizione, anticipa Ramon e a depositare in rete. Continua a spingere l’Inter, che trova subito la rete del raddoppio con Thuram: l’attaccante francese sfrutta l’errore di Valle e con freddezza batte Sanchez.


Nella ripresa i nerazzurri controllano il risultato, con il Como che fatica a rendersi veramente pericoloso dalle parti di Martinez. Gli uomini di Chivu difendono in maniera compatta, provando a rendersi pericolosi quando ne hanno l’opportunità. Un match mai stato in discussione, che si aggiudicano i padroni di casa.

Tre punti importanti per l’Inter, che sale a quota 28 in classifica ad una sola lunghezza per la Lazio capolista. Brutta battuta d’arresto per il Como, che scende al quinto posto. La classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Lazio – 29

Inter – 28

Roma – 27

Milan – 24

Como – 23

Frosinone – 20

Juventus – 17

Bologna – 17

Cagliari – 16

Napoli – 15

Torino – 14

Atalanta – 14

Genoa – 13

Lecce – 10

Fiorentina – 8

Parma – 8

Sassuolo – 8

Monza – 7

Venezia – 6

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