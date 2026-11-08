Serie B: Tutino regala i 3 punti alla Sampdoria: Carrarese battuta 1-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
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Arriva un importante vittoria per la Sampdoria, che si impone per 1-0 in casa della Carrarese. Una prestazione solida da parte dei blucerchiati, che riescono a portare a casa i tre punti grazie alla rete nel primo tempo di Tutino.

Buon avvio di match da parte degli uomini di D’Angelo, che iniziano a spingersi in avanti con continuità. Il gol che sblocca l’incontro arriva al 23′: ripartenza veloce, lancio per Begic che pesca Tutino a centro area, conclusione di prima dell’attaccante che si spegne sotto la traversa. Nel finale di tempo i gialloblù vanno vicini alla rete del pareggio, con il colp0 di testa di Rubino che si infrange contro la traversa.


Nella ripresa la Carrarese prova a guadagnare campo con un fitto possesso palla, ma i blucerchiati riescono a tenere botta. All’87’ arriva un brivido per gli ospiti, con la traversa colpita da Topavalovic che per poco non beffa i liguri.

Con questi tre punti la Sampdoria si tira momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, portandosi a quota 11 punti e superando in classifica la Carrarese ferma a 10. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA 

Palermo – 27

Modena – 23

Ascoli – 20

Mantova – 19

Avellino – 16

Benevento – 16

Verona – 16

Pisa – 16

Padova – 15

Cesena – 15

Südtirol – 15

Juve Stabia – 12

Cremonese – 12

Arezzo – 11

Sampdoria – 11

Entella – 10
Carrarese – 10

L.R. Vicenza – 9

Empoli – 9

Catanzaro – 6

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