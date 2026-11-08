Serie B: Tutino regala i 3 punti alla Sampdoria: Carrarese battuta 1-0. La classifica aggiornata
Arriva un importante vittoria per la Sampdoria, che si impone per 1-0 in casa della Carrarese. Una prestazione solida da parte dei blucerchiati, che riescono a portare a casa i tre punti grazie alla rete nel primo tempo di Tutino.
Buon avvio di match da parte degli uomini di D’Angelo, che iniziano a spingersi in avanti con continuità. Il gol che sblocca l’incontro arriva al 23′: ripartenza veloce, lancio per Begic che pesca Tutino a centro area, conclusione di prima dell’attaccante che si spegne sotto la traversa. Nel finale di tempo i gialloblù vanno vicini alla rete del pareggio, con il colp0 di testa di Rubino che si infrange contro la traversa.
Nella ripresa la Carrarese prova a guadagnare campo con un fitto possesso palla, ma i blucerchiati riescono a tenere botta. All’87’ arriva un brivido per gli ospiti, con la traversa colpita da Topavalovic che per poco non beffa i liguri.
Con questi tre punti la Sampdoria si tira momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, portandosi a quota 11 punti e superando in classifica la Carrarese ferma a 10. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Palermo – 27
Modena – 23
Ascoli – 20
Mantova – 19
Avellino – 16
Benevento – 16
Verona – 16
Pisa – 16
Padova – 15
Cesena – 15
Südtirol – 15
Juve Stabia – 12
Cremonese – 12
Arezzo – 11
Sampdoria – 11
Entella – 10
Carrarese – 10
L.R. Vicenza – 9
Empoli – 9
Catanzaro – 6