Cesena-Catanzaro 1-0: Gelli decide nel finale, Frabotta protagonista. Gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
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Il Cesena conquista una vittoria preziosa nell’undicesima giornata di Serie B, superando 1-0 il Catanzaro allo stadio Dino Manuzzi grazie a un gol nel finale di Gelli. Secondo successo consecutivo in casa per la formazione di Alessandro Diamanti, mentre i calabresi dell’ex Michele Mignani incassano una sconfitta dopo due pareggi.

La partita resta equilibrata per lunghi tratti. Nel primo tempo ci provano Alesi e Shpendi, mentre Pagano e Dorval cercano di creare pericoli senza riuscire a sbloccare il risultato.


Nella ripresa arrivano le occasioni più importanti: Fiori spreca una grande opportunità davanti a Pigliacelli, mentre sul fronte opposto Frabotta salva sulla linea una conclusione ravvicinata di Koffi.

Quando lo 0-0 sembra ormai inevitabile, arriva l’episodio decisivo: Frabotta batte una punizione dalla sinistra e Gelli trova la deviazione vincente di testa, realizzando il suo primo gol in maglia bianconera.

Nel recupero lo stesso Frabotta è ancora determinante con una chiusura su Candela. Il Cesena festeggia così tre punti importanti davanti al proprio pubblico, mentre il Catanzaro resta a mani vuote.

Highlights Cesena-Catanzaro 1-0: il gol decisivo di Gelli, il salvataggio sulla linea di Frabotta e le migliori occasioni della partita.

 

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