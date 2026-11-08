Cesena-Catanzaro 1-0: Gelli decide nel finale, Frabotta protagonista. Gli highlights del match
Il Cesena conquista una vittoria preziosa nell’undicesima giornata di Serie B, superando 1-0 il Catanzaro allo stadio Dino Manuzzi grazie a un gol nel finale di Gelli. Secondo successo consecutivo in casa per la formazione di Alessandro Diamanti, mentre i calabresi dell’ex Michele Mignani incassano una sconfitta dopo due pareggi.
La partita resta equilibrata per lunghi tratti. Nel primo tempo ci provano Alesi e Shpendi, mentre Pagano e Dorval cercano di creare pericoli senza riuscire a sbloccare il risultato.
Nella ripresa arrivano le occasioni più importanti: Fiori spreca una grande opportunità davanti a Pigliacelli, mentre sul fronte opposto Frabotta salva sulla linea una conclusione ravvicinata di Koffi.
Quando lo 0-0 sembra ormai inevitabile, arriva l’episodio decisivo: Frabotta batte una punizione dalla sinistra e Gelli trova la deviazione vincente di testa, realizzando il suo primo gol in maglia bianconera.
Nel recupero lo stesso Frabotta è ancora determinante con una chiusura su Candela. Il Cesena festeggia così tre punti importanti davanti al proprio pubblico, mentre il Catanzaro resta a mani vuote.
Highlights Cesena-Catanzaro 1-0: il gol decisivo di Gelli, il salvataggio sulla linea di Frabotta e le migliori occasioni della partita.