Corriere dello Sport: “Palermo, la sosta per recuperare Palumbo”
Il Palermo di Filippo Inzaghi si prepara alla sosta del campionato dopo il pareggio conquistato sul campo dell’Ascoli. I rosanero, ancora imbattuti e in testa alla classifica di Serie B, potranno sfruttare la pausa per recuperare energie e alcuni giocatori indisponibili, ma anche per analizzare le difficoltà mostrate nelle prime frazioni di gioco.
Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la ripresa degli allenamenti è fissata per martedì, mentre diversi calciatori saranno impegnati con le rispettive nazionali.
Palermo, la sosta per ritrovare energie e recuperare Palumbo
La pausa arriva in un momento importante della stagione rosanero. La squadra di Inzaghi ha dimostrato grande capacità di reazione, ma continua a manifestare difficoltà nell’approccio iniziale alle partite.
Secondo quanto evidenziato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sarà proprio la cosiddetta sindrome dei primi tempi uno degli aspetti sui quali lo staff tecnico dovrà lavorare.
La sosta consentirà inoltre di recuperare energie dopo gli ultimi impegni ravvicinati e di valutare il rientro degli assenti. Tra i giocatori che potrebbero tornare a disposizione figura Antonio Palumbo.
Vavassori smaltisce la febbre
Un’attenzione particolare riguarda Dominic Vavassori, reduce dai problemi di salute accusati in occasione della trasferta di Ascoli.
Come riferisce il Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Paolo Vannini, il giovane rosanero sta smaltendo la febbre alta e dovrebbe riuscire ad aggregarsi alla Nazionale Under 21.
Le sue condizioni saranno dunque da monitorare nei prossimi giorni, in vista degli impegni internazionali.
Tre rosanero in nazionale: Pohjanpalo con la Finlandia
Durante la sosta saranno tre i calciatori del Palermo coinvolti con le rispettive rappresentative nazionali.
Joel Pohjanpalo raggiungerà la Finlandia, mentre il giovane Balaguss sarà impegnato con la Lettonia Under 19. Il terzo giocatore è Vavassori, atteso dall’Under 21 una volta superati i problemi fisici.
Come sottolineato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo tornerà ad allenarsi martedì con l’obiettivo di preparare la ripresa del campionato, recuperare gli indisponibili e correggere quelle difficoltà iniziali che hanno caratterizzato anche la gara del Del Duca.
La formazione di Inzaghi ripartirà da una posizione di forza, con 27 punti conquistati nelle prime undici giornate e un’imbattibilità che rappresenta uno dei principali segnali della solidità rosanero.