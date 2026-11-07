Ascoli-Palermo, Ranocchia: «Nel secondo tempo abbiamo dominato. Non ci accontentiamo mai di un pareggio»

Filippo Ranocchia, protagonista del pareggio del Palermo sul campo dell’Ascoli, ha commentato la sfida del Del Duca ai microfoni ufficiali del club rosanero. Il centrocampista, entrato all’intervallo e autore della rete dell’1-1, ha analizzato la prestazione della squadra di Filippo Inzaghi, soffermandosi sulla reazione nella ripresa, sull’importanza dell’imbattibilità e sui prossimi impegni di campionato.

Filippo, il Palermo esce da Ascoli con un pareggio. Che valore ha questo punto?





«È stata una partita molto tosta, sicuramente. Visto il primo tempo, secondo me, abbiamo avuto una grande reazione nel secondo tempo. Soprattutto nei primi 20-25 minuti della ripresa abbiamo dominato e forse potevamo tentare qualcosa in più per provare a vincere. Però alla fine credo che la squadra abbia fatto una buona partita, come sempre. Continua la nostra striscia di imbattibilità, insomma. Quindi siamo abbastanza contenti».

Sei entrato all’inizio del secondo tempo e sei riuscito subito a dare ritmo alla manovra. Qual è la tua sensazione dal campo?

«Come ti ho detto, abbiamo fatto un secondo tempo, soprattutto i primi 20-25 minuti, di alta intensità e di qualità. Quindi, come ho detto, potevamo forse spingere un po’ di più alla fine per provare a vincere. Però, ripeto, siamo abbastanza soddisfatti».

Il tuo gol è stato un colpo da biliardo. Ci racconti come nasce quel gesto tecnico?

«Io ho visto la palla che arrivava da destra, il difensore era pronto a chiudere, quindi ho cercato di anticipare la giocata ed è andata bene sul secondo palo. Quindi ho fatto un colpo, diciamo, d’istinto».

Parlando dell’imbattibilità in campionato, quanto conta questo filotto di risultati consecutivi?

«Conta moltissimo per il morale, per i punti soprattutto, chiaramente anche perché era una diretta concorrente che sta facendo un grande campionato. Quindi è chiaro che noi non ci accontentiamo mai di un pareggio, anche se in trasferta usciamo a testa alta, chiaramente».

Dall’inizio della stagione 2025/26 sei il terzo centrocampista in Serie B per gol realizzati. Quanto ti soddisfa questo dato?

«Sì, è una soddisfazione, chiaramente. È una cosa su cui lavoro sempre, su cui in settimana faccio molta attenzione e poi cerco di trasferirla in partita. Sono abbastanza contento e spero di farne molti altri».

Adesso come si sfrutta questa sosta?

«Adesso si recupera sicuramente, cercando di recuperare anche qualche ragazzo che era fuori. Quindi lavorando e pensando subito alla prossima, di mettere un po’ di benzina dentro le gambe, perché poi ci aspetta un tour de force fino a dicembre».