Repubblica: “Ascoli-Palermo, le pagelle: Johnsen e Cassandro i migliori, Ranocchia decisivo. Male Vavassori”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (67) vavassori

Il Palermo conquista un pareggio per 1-1 sul campo dell’Ascoli, mantenendo l’imbattibilità dopo undici giornate di Serie B. Nelle pagelle pubblicate da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, i voti più alti vanno a Cassandro, Johnsen e Ranocchia, tutti premiati con un 6,5. Le insufficienze riguardano invece Segre, Vavassori e Mazzitelli.

Cassandro e Johnsen tra i migliori

Secondo Valerio Tripi di Repubblica Palermo, Cassandro merita 6,5 per una prestazione in crescita. Dopo alcune difficoltà iniziali contro Guiebre e il coinvolgimento nell’azione del vantaggio ascolano, il difensore aumenta il proprio contributo nella ripresa, chiudendo la partita stremato.


Stesso voto per Johnsen, indicato come il giocatore più attivo del Palermo nel primo tempo. Il norvegese cerca più volte Pohjanpalo e prova anche la conclusione personale, continuando a rendersi pericoloso fino al termine della gara.

Tra i protagonisti c’è naturalmente Filippo Ranocchia, anche lui da 6,5. Entrato all’intervallo al posto di Vavassori, il centrocampista impiega appena dieci minuti per realizzare il gol del pareggio e prova a trascinare i compagni in una partita complicata.

Vavassori e Mazzitelli deludono

Nelle valutazioni di Repubblica Palermo, Vavassori riceve 5 dopo un primo tempo sottotono. L’attaccante fatica a entrare nel vivo del gioco e non convince pienamente neppure nella fase difensiva, tanto da essere sostituito all’intervallo.

Insufficienza anche per Segre, valutato 5,5. Il centrocampista non riesce a trovare soluzioni efficaci nella costruzione della manovra, condizionato anche dalla mancanza di movimenti dei compagni.

Voto 5 per Mazzitelli, subentrato nella ripresa. Il centrocampista perde subito un pallone e fatica a essere rapido nelle scelte.

Perin decisivo, Pohjanpalo premiato per il lavoro

Sufficienza per Perin, autore di un intervento importante sulla conclusione di Silipo nel primo tempo. Il portiere non ha responsabilità sul gol di Brunori e nella ripresa deve occuparsi soprattutto dell’ordinaria amministrazione.

Voto 6 anche per Pohjanpalo. L’attaccante finlandese partecipa maggiormente alla manovra offensiva, ma spreca una buona occasione nella ripresa. La sufficienza premia il lavoro svolto per la squadra, nonostante la scarsa lucidità sotto porta.

Come emerge dalle pagelle firmate da Valerio Tripi per Repubblica Palermo, la formazione rosanero ha disputato una gara meno brillante del solito, riuscendo comunque a reagire allo svantaggio e a conquistare un punto prezioso.

Ascoli-Palermo 1-1, tutte le pagelle di Repubblica Palermo

Calciatore Voto
Perin 6
Cassandro 6,5
Peda 6
Ceccaroni 6
Augello 6
Segre 5,5
Mazzitelli 5
Estevez 6
Magnani SV
Vavassori 5
Ranocchia 6,5
Hernani 6
Gomes 6
Johnsen 6,5
Pohjanpalo 6
Gabrielloni 6

Il Palermo chiude così la trasferta del Del Duca con un risultato che permette alla squadra di Filippo Inzaghi di arrivare alla sosta ancora imbattuta e al comando della classifica di Serie B.

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