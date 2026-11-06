Ascoli-Palermo, Cassandro: «Non molliamo mai, ma dobbiamo migliorare l’inizio delle partite»

Al termine di Ascoli-Palermo 1-1, il difensore rosanero Tommaso Cassandro è intervenuto ai microfoni del club per commentare il pareggio conquistato allo stadio Del Duca. Il calciatore ha sottolineato la capacità della squadra di reagire allo svantaggio, evidenziando anche la necessità di migliorare l’approccio alle partite.

Tommaso, Ascoli-Palermo 1-1: che partita è stata?





«Sapevamo che dovevamo venire qua e soffrire, perché la squadra che affrontavamo era ben organizzata, con delle individualità importanti, e sapevamo che era trascinata da uno splendido pubblico. Peccato che siamo di nuovo andati sotto fin da subito nel primo tempo, però devo essere sincero: sono contento della grande reazione della squadra. Questo vuol dire che non molliamo mai, siamo uniti e quindi fa piacere questo punto».

La capacità di reagire della squadra è sempre più un fattore: diventano 12 i punti ottenuti in campionato da situazioni di svantaggio.

«Sicuramente, come ho detto prima, siamo sempre uniti, siamo sempre in partita. Dobbiamo sicuramente migliorare l’inizio delle partite, perché non è possibile lasciare così tanto campo e così tanta pericolosità agli avversari. Però sono degli aspetti che possiamo migliorare in settimana. Dobbiamo guardare anche l’aspetto positivo, che è quello che non molliamo mai e siamo sempre pronti a ribaltare anche nei momenti di difficoltà».

Il Palermo è rimasto imbattuto nelle prime 11 giornate di Serie B per la seconda volta nella sua storia. Che consapevolezza dà questa serie di risultati?

«Sappiamo che siamo una squadra importante, che ha iniziato bene, però dobbiamo continuare perché il campionato di Serie B è ancora lungo. Ci sono molte squadre attrezzate, quindi ci dobbiamo far trovare pronti già dalla prossima partita dopo la sosta».

Un messaggio per i tifosi rosanero, presenti numerosi anche oggi ad Ascoli?

«Sicuramente fa molto piacere, perché vediamo un grande seguito anche in trasferta, oltre a uno splendido pubblico in casa. Quindi noi sappiamo che dalla nostra parte abbiamo un grande pubblico, un grande popolo, e di questo siamo fieri e li ringraziamo sempre».

La prossima partita sarà a Catanzaro, ma prima c’è una sosta per recuperare energie preziose.

«Sì, sicuramente adesso recuperiamo, perché è stato un momento impegnativo, consapevoli del fatto che alcuni aspetti li possiamo migliorare. Però con la tranquillità e la spensieratezza di sapere che siamo un bel gruppo, siamo affiatati e vogliamo sempre migliorare».