Ascoli-Palermo 1-1, gli highlights del match: Brunori colpisce, Ranocchia risponde (VIDEO)
Termina 1-1 la sfida tra Ascoli e Palermo, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Allo stadio Del Duca, i rosanero di Filippo Inzaghi conquistano un punto in rimonta, mantenendo l’imbattibilità stagionale e salendo a quota 27 punti in classifica.
A sbloccare il risultato è l’ex capitano rosanero Matteo Brunori, che al 20′ porta avanti i bianconeri. Nella ripresa, al 55′, Filippo Ranocchia firma il pareggio con una conclusione precisa su assist di Cassandro.
Di seguito gli highlights di Ascoli-Palermo 1-1, con i gol e le azioni più importanti della partita.