Palermo, giornata di relax per Ceccaroni: pomeriggio in famiglia a Mondello
Dopo il pareggio ottenuto ieri sul campo dell’Ascoli, giornata di riposo per i calciatori del Palermo. I rosanero possono approfittare di qualche ora di pausa dagli impegni calcistici per trascorrere del tempo con i propri cari.
Tra questi anche Pietro Ceccaroni, che ha scelto di concedersi un pomeriggio di relax insieme alla famiglia nella splendida cornice di Mondello.
Il difensore rosanero è stato protagonista di uno scatto pubblicato su Instagram, che lo ritrae in compagnia della famiglia sulla spiaggia palermitana, con il mare sullo sfondo.
Un momento di serenità per Ceccaroni, che approfitta del giorno libero concesso alla squadra per ricaricare le energie in vista dei prossimi impegni di campionato.