Modena, emergenza senza fine: si ferma anche Nador. I convocati in vista dell’Entella
Nuova tegola per il Modena alla vigilia della trasferta contro la Virtus Entella. Steven Nador non figura nell’elenco dei convocati a causa di un problema muscolare non ancora smaltito. Si allunga così la lista degli indisponibili per Daniele Galloppa.
Continua l’emergenza in casa Modena. Alla vigilia della sfida contro la Virtus Entella, in programma domenica 8 novembre alle ore 15:00, arriva un’altra brutta notizia per l’allenatore Daniele Galloppa, costretto a rinunciare anche a Steven Nador.
Il difensore centrale, infatti, non compare nell’elenco dei convocati diramato dalla società gialloblù attraverso i propri canali ufficiali. Alla base dell’assenza un problema muscolare che il calciatore non è ancora riuscito a smaltire.
MODENA, SI FERMA ANCHE NADOR: EMERGENZA IN DIFESA
Un’ulteriore complicazione per Galloppa, che deve già fare i conti con diverse assenze. Dopo gli stop di Caso e Tonoli, il forfait di Nador riduce ulteriormente le alternative a disposizione del tecnico.
La situazione appare particolarmente delicata nel reparto arretrato, dove l’allenatore sarà chiamato a trovare nuove soluzioni per affrontare la trasferta ligure.
Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sull’entità dell’infortunio né sui tempi di recupero del difensore.
MODENA, L’ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI
Di seguito i calciatori convocati da Galloppa per la sfida contro la Virtus Entella.
PORTIERI: Leandro Chichizola (1), Abdullah Laidani (25), Andrea Maran (12).
DIFENSORI: Davide Adorni (28), Antonio Ruben Cannoni (24), Francesco Folino (23), Bryant Nieling (20), Martino Odero (15), Diego Ronco (34).
CENTROCAMPISTI: Wisdom Acquah (32), Pietro Arnaboldi (73), Paulo Azzi (27), Alessandro Bianco (42), Gaston Brugman (16), Brando Fontana (19), Antonio Imputato (26), Simone Santoro (8).
ATTACCANTI: Giuseppe Ambrosino (70), Luca Bacchin (29), Andrea Belotti (11), Kleis Bozhanaj (17), Daniele Montevago (9), Giacomo Olzer (72).
Il Modena dovrà dunque affrontare la Virtus Entella con un organico ridotto, cercando di superare le difficoltà legate alle numerose assenze e di proseguire il proprio cammino nelle zone alte della classifica di Serie B.