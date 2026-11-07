Modena, emergenza senza fine: si ferma anche Nador. I convocati in vista dell’Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
FIO_1138-scaled

Nuova tegola per il Modena alla vigilia della trasferta contro la Virtus Entella. Steven Nador non figura nell’elenco dei convocati a causa di un problema muscolare non ancora smaltito. Si allunga così la lista degli indisponibili per Daniele Galloppa.

Continua l’emergenza in casa Modena. Alla vigilia della sfida contro la Virtus Entella, in programma domenica 8 novembre alle ore 15:00, arriva un’altra brutta notizia per l’allenatore Daniele Galloppa, costretto a rinunciare anche a Steven Nador.


Il difensore centrale, infatti, non compare nell’elenco dei convocati diramato dalla società gialloblù attraverso i propri canali ufficiali. Alla base dell’assenza un problema muscolare che il calciatore non è ancora riuscito a smaltire.

MODENA, SI FERMA ANCHE NADOR: EMERGENZA IN DIFESA

Un’ulteriore complicazione per Galloppa, che deve già fare i conti con diverse assenze. Dopo gli stop di Caso e Tonoli, il forfait di Nador riduce ulteriormente le alternative a disposizione del tecnico.

La situazione appare particolarmente delicata nel reparto arretrato, dove l’allenatore sarà chiamato a trovare nuove soluzioni per affrontare la trasferta ligure.

Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sull’entità dell’infortunio né sui tempi di recupero del difensore.

MODENA, L’ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI

Di seguito i calciatori convocati da Galloppa per la sfida contro la Virtus Entella.

PORTIERI: Leandro Chichizola (1), Abdullah Laidani (25), Andrea Maran (12).

DIFENSORI: Davide Adorni (28), Antonio Ruben Cannoni (24), Francesco Folino (23), Bryant Nieling (20), Martino Odero (15), Diego Ronco (34).

CENTROCAMPISTI: Wisdom Acquah (32), Pietro Arnaboldi (73), Paulo Azzi (27), Alessandro Bianco (42), Gaston Brugman (16), Brando Fontana (19), Antonio Imputato (26), Simone Santoro (8).

ATTACCANTI: Giuseppe Ambrosino (70), Luca Bacchin (29), Andrea Belotti (11), Kleis Bozhanaj (17), Daniele Montevago (9), Giacomo Olzer (72).

Il Modena dovrà dunque affrontare la Virtus Entella con un organico ridotto, cercando di superare le difficoltà legate alle numerose assenze e di proseguire il proprio cammino nelle zone alte della classifica di Serie B.

Altre notizie

vasic

Serie B, 11ª giornata: il Cesena vince nel finale, Juve Stabia ok. Vasic fa doppietta e regala il pari al Sudtirol contro il Pisa. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
pecchia

Verso Vicenza-Cremonese, Pecchia: «Stiamo costruendo una squadra divertente»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
mancini

Serie B, Roberto Mancini presente al Manuzzi per Cesena-Catanzaro: il CT segue da vicino il campionato cadetto

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
vasic

Primo gol in Serie B per Vasic: il rosanero in prestito al Südtirol a segno contro il Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
Screenshot 2026-11-07 154856

Serie B, 11ª giornata LIVE: Juve Stabia avanti, Vasic a segno nel pari tra Pisa e Südtirol. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
Fabio+Gallo+al+ritiro+del+Lane+a+Bedollo+29

Verso Vicenza-Cremonese, Gallo: «Ripartiamo con fiducia»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
FB_IMG_1646883875256-01

Catanzaro, Sindaco Fiorita: «Contro il Palermo puntiamo a recuperare quasi tutta la capienza del Ceravolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
d'angelo sampdoria

Verso Carrarese-Sampdoria, D’Angelo: «Sarà una gara difficile. Esposito e Insigne out»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
Screenshot 2026-11-07 092441

Corriere Adriatico: “Ascoli, prova superata”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
palermo monza 0-3 (26) pallone

Serie B, continua l’11ª giornata: Palermo capolista a +7. Oggi cinque partite, programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Brunori spaventa il Palermo, ma non lo batte

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
palermo pescara 5-0 (39) toni zauli

Zauli: «Palermo favorito per la promozione in Serie A. Ascoli? Per batterlo servono grandi partite»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026

Ultimissime

CAGLIARI

Serie A, i risultati delle 15: il Cagliari batte il Frosinone, Torino e Lecce si dividono la posta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
vasic

Serie B, 11ª giornata: il Cesena vince nel finale, Juve Stabia ok. Vasic fa doppietta e regala il pari al Sudtirol contro il Pisa. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
FIO_1138-scaled

Modena, emergenza senza fine: si ferma anche Nador. I convocati in vista dell’Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
pecchia

Verso Vicenza-Cremonese, Pecchia: «Stiamo costruendo una squadra divertente»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
mancini

Serie B, Roberto Mancini presente al Manuzzi per Cesena-Catanzaro: il CT segue da vicino il campionato cadetto

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026