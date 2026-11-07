Verso Carrarese-Sampdoria, D’Angelo: «Sarà una gara difficile. Esposito e Insigne out»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
d'angelo sampdoria

Emergenza in casa Sampdoria alla vigilia della trasferta contro la Carrarese. Luca D’Angelo fa il punto sugli indisponibili, conferma la difesa a quattro e annuncia di avere soltanto tre attaccanti a disposizione.

La Sampdoria si prepara alla sfida contro la Carrarese, in programma domenica 8 novembre alle ore 17:15, con diverse assenze da gestire. Dopo il successo casalingo nell’ultimo turno, i blucerchiati cercano continuità, ma Luca D’Angelo dovrà fare i conti con un organico ridotto, soprattutto nel reparto offensivo.


Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico ha analizzato la condizione della squadra, le difficoltà legate agli infortuni e le possibili soluzioni tattiche. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da TuttoMercatoWeb.

D’ANGELO SULLA CARRARESE: «I RAGAZZI HANNO FATTO UN BUONISSIMO LAVORO»

«Abbiamo ottenuto una vittoria in casa che ha dato morale. Andiamo ad affrontare una partita non facile come lo sono tutte in Serie B ma i ragazzi hanno fatto un buonissimo lavoro in settimana anche se abbiamo avuto la problematica dei giocatori fuori. Agli infortunati si è aggiunto anche lo squalificato Cicconi».

GLI INDISPONIBILI: «ESPOSITO E INSIGNE NON SARANNO DELLA GARA»

«Esposito e Insigne non saranno della gara e li aspettiamo per dopo la sosta. Abildgaard oggi si è allenato, sembrava sciolto e vediamo se convocarlo. Lauritsen ha la tonsillite e non riesce ad allenarsi».

IL CAMPO SINTETICO DELLA CARRARESE

«Può influire ma non deve essere una scusante per noi. Alla fine in campo saranno undici giocatori loro e undici noi. Saranno più abituati a giocare in quel campo ma possiamo fare una bella partita».

IL MODULO: CONFERMATA LA DIFESA A QUATTRO

«In questo momento abbiamo lavorato soltanto sulla difesa a quattro. E continueremo su quella linea».

MEZZOTERO E L’ATTACCO: «GLI ATTACCANTI SONO TRE»

«Ha fatto una buonissima partita, si sta allenando molto bene. Gli attaccanti sono tre: lui, Karamoh e Tutino. O dall’inizio o a gara in corso ci sarà spazio per tutti e tre. Bisogna allenarsi forte in settimana e farsi trovare pronti in partita. Lui lo sta facendo. L’aspetto mediatico può coincidere ma fa parte della crescita del giocatore».

I MIGLIORAMENTI RICHIESTI ALLA SQUADRA

«Dobbiamo migliorare da quel punto di vista ma soprattutto nel reparto trequartisti e attaccanti abbiamo maggiori defezioni. Dobbiamo stringerlo il campo e accorciarlo. Con il tempo e il rientro dei tanti giocatori troveremo giovamento».

L’EMERGENZA E LA GESTIONE DEGLI ALLENAMENTI

«La settimana stata proficua da quel punto di vista. Il numero esiguo di giocatori ti mette nella situazione di andare meno nello specifico. Il ritmo va modulato perché non possiamo permetterci di perdere giocatori negli allenamenti. Dobbiamo andare però oltre questa difficoltà».

GARTENMANN, MBABU E DIOP: LE POSSIBILI SOLUZIONI

«Può essere quella o anche Mbabu a sinistra con Gartmenmann a destra. Ho provato anche Diop, giocatore su cui punto maggiormente. Mi ha colpito la sua fisicità e in un calcio di aggressività lui è già pronto».

 

 

Altre notizie

Screenshot 2026-11-07 092441

Corriere Adriatico: “Ascoli, prova superata”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
palermo monza 0-3 (26) pallone

Serie B, continua l’11ª giornata: Palermo capolista a +7. Oggi cinque partite, programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Brunori spaventa il Palermo, ma non lo batte

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
palermo pescara 5-0 (39) toni zauli

Zauli: «Palermo favorito per la promozione in Serie A. Ascoli? Per batterlo servono grandi partite»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
venuti-lorenzo

Ascoli-Palermo, Venuti: «Ai punti meritavamo noi la vittoria. La partita l’abbiamo fatta noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
tomei

Ascoli-Palermo, Tomei: «Se avessimo fatto il 2-0, per loro sarebbe diventata complicata»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
mignani

Cesena-Catanzaro, Mignani: «Vogliamo vincere e risalire la classifica. Mi aspetto una prova di carattere»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
855000374_1640318034138960_1989033607042337485_n

Ascoli-Palermo, maglia speciale per i 128 anni del club bianconero: omaggio ai monumenti della città

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
diamanti

Cesena-Catanzaro, Diamanti: «Non voglio sentire che siamo favoriti. Sarebbe un grandissimo errore»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
palermo mantova logo coppa italia (40) modesto

Mantova-Verona, Modesto: «È un derby sentito, la squadra è pronta. Dobbiamo difendere con ferocia»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (64) de giorgio

Juve Stabia-Arezzo, De Giorgio: «Serviranno qualità e maturità. Vukovic è il nostro titolare»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
bianco-tra-campo-e-futuro-questa-societa-punta-molto-in-alto

Pisa, Bianco: «Non siamo la squadra da battere dopo il Palermo. La Serie A è un obiettivo, non un’ossessione»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026

Ultimissime

d'angelo sampdoria

Verso Carrarese-Sampdoria, D’Angelo: «Sarà una gara difficile. Esposito e Insigne out»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
Screenshot 2026-11-07 145328

Palermo, Niccolò Pierozzi ironizza sull’infortunio condiviso con il fratello Edoardo: «Poteva pure piovere…»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
Screenshot 2026-11-07 120301

Ascoli-Palermo, Ranocchia: «Nel secondo tempo abbiamo dominato. Non ci accontentiamo mai di un pareggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
4c2ddc50-d776-426b-bbfc-aa0bc8b31e0f

Il Resto del Carlino: “L’Ascoli spaventa anche il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
Screenshot 2026-11-07 092441

Corriere Adriatico: “Ascoli, prova superata”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026