Verso Carrarese-Sampdoria, D’Angelo: «Sarà una gara difficile. Esposito e Insigne out»

Emergenza in casa Sampdoria alla vigilia della trasferta contro la Carrarese. Luca D’Angelo fa il punto sugli indisponibili, conferma la difesa a quattro e annuncia di avere soltanto tre attaccanti a disposizione.

La Sampdoria si prepara alla sfida contro la Carrarese, in programma domenica 8 novembre alle ore 17:15, con diverse assenze da gestire. Dopo il successo casalingo nell’ultimo turno, i blucerchiati cercano continuità, ma Luca D’Angelo dovrà fare i conti con un organico ridotto, soprattutto nel reparto offensivo.





Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico ha analizzato la condizione della squadra, le difficoltà legate agli infortuni e le possibili soluzioni tattiche. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da TuttoMercatoWeb.

D’ANGELO SULLA CARRARESE: «I RAGAZZI HANNO FATTO UN BUONISSIMO LAVORO»

«Abbiamo ottenuto una vittoria in casa che ha dato morale. Andiamo ad affrontare una partita non facile come lo sono tutte in Serie B ma i ragazzi hanno fatto un buonissimo lavoro in settimana anche se abbiamo avuto la problematica dei giocatori fuori. Agli infortunati si è aggiunto anche lo squalificato Cicconi».

GLI INDISPONIBILI: «ESPOSITO E INSIGNE NON SARANNO DELLA GARA»

«Esposito e Insigne non saranno della gara e li aspettiamo per dopo la sosta. Abildgaard oggi si è allenato, sembrava sciolto e vediamo se convocarlo. Lauritsen ha la tonsillite e non riesce ad allenarsi».

IL CAMPO SINTETICO DELLA CARRARESE

«Può influire ma non deve essere una scusante per noi. Alla fine in campo saranno undici giocatori loro e undici noi. Saranno più abituati a giocare in quel campo ma possiamo fare una bella partita».

IL MODULO: CONFERMATA LA DIFESA A QUATTRO

«In questo momento abbiamo lavorato soltanto sulla difesa a quattro. E continueremo su quella linea».

MEZZOTERO E L’ATTACCO: «GLI ATTACCANTI SONO TRE»

«Ha fatto una buonissima partita, si sta allenando molto bene. Gli attaccanti sono tre: lui, Karamoh e Tutino. O dall’inizio o a gara in corso ci sarà spazio per tutti e tre. Bisogna allenarsi forte in settimana e farsi trovare pronti in partita. Lui lo sta facendo. L’aspetto mediatico può coincidere ma fa parte della crescita del giocatore».

I MIGLIORAMENTI RICHIESTI ALLA SQUADRA

«Dobbiamo migliorare da quel punto di vista ma soprattutto nel reparto trequartisti e attaccanti abbiamo maggiori defezioni. Dobbiamo stringerlo il campo e accorciarlo. Con il tempo e il rientro dei tanti giocatori troveremo giovamento».

L’EMERGENZA E LA GESTIONE DEGLI ALLENAMENTI

«La settimana stata proficua da quel punto di vista. Il numero esiguo di giocatori ti mette nella situazione di andare meno nello specifico. Il ritmo va modulato perché non possiamo permetterci di perdere giocatori negli allenamenti. Dobbiamo andare però oltre questa difficoltà».

GARTENMANN, MBABU E DIOP: LE POSSIBILI SOLUZIONI

«Può essere quella o anche Mbabu a sinistra con Gartmenmann a destra. Ho provato anche Diop, giocatore su cui punto maggiormente. Mi ha colpito la sua fisicità e in un calcio di aggressività lui è già pronto».