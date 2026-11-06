Cesena-Catanzaro, Mignani: «Vogliamo vincere e risalire la classifica. Mi aspetto una prova di carattere»

l Catanzaro cerca una svolta in campionato. Alla vigilia della trasferta contro il Cesena, valida per l’undicesima giornata di Serie B, il tecnico giallorosso Michele Mignani è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma allo stadio Dino Manuzzi.

Dopo una settimana completa di allenamenti, l’allenatore si aspetta segnali di crescita da parte della squadra, sia dal punto di vista collettivo che individuale. Una partita particolare anche sul piano personale, considerando il suo passato sulla panchina del Cesena.





Mignani: «Mi aspetto una crescita generale della squadra»

Il tecnico ha aperto il suo intervento soffermandosi sul lavoro svolto durante la settimana e sui miglioramenti che si aspetta di vedere in campo.

«Mi aspetto una crescita generale, sia sotto l’aspetto collettivo che individuale. Rispetto alle prime due partite abbiamo avuto una settimana in più per conoscerci e abbiamo provato a inserire qualcosa di nuovo».

Mignani ha quindi ribadito l’importanza di trasformare il lavoro quotidiano in una prestazione convincente.

«Mi aspetto quindi di ritrovare sul campo il lavoro fatto durante la settimana e di vedere una prestazione di carattere».

Un messaggio chiaro alla squadra, chiamata a dimostrare progressi dopo le prime due gare della nuova gestione tecnica.

«Finalmente una settimana intera per lavorare»

L’allenatore ha spiegato quanto sia stato importante avere diversi giorni consecutivi a disposizione per approfondire la conoscenza del gruppo.

«Abbiamo avuto finalmente una settimana intera per lavorare e siamo riusciti a mettere qualcosa in più rispetto ai pochissimi giorni che avevo avuto inizialmente a disposizione».

Un’opportunità preziosa dopo un avvio caratterizzato da tempi ristretti e impegni ravvicinati.

Mignani ha però sottolineato che il percorso di crescita richiederà ancora tempo.

«Certamente non si può ancora parlare di un lavoro approfondito, ma abbiamo fatto qualcosa in più rispetto alle prime giornate e voglio ritrovarlo sul campo».

L’obiettivo è iniziare a vedere i risultati delle indicazioni tattiche e del lavoro svolto negli allenamenti.

Il ritorno a Cesena: «Sarà un’emozione, sono legato alla città»

La sfida del Manuzzi avrà un significato speciale per Michele Mignani, che ritroverà da avversario una piazza nella quale ha vissuto due stagioni importanti della propria carriera.

«Tornare a Cesena sarà sicuramente un’emozione. Quando vivi due anni in un posto e fai un percorso che ritengo positivo, rimani legato alla città e alla tifoseria».

Il tecnico ha ricordato con affetto anche l’atmosfera dello stadio romagnolo.

«È un pubblico che il giorno della partita crea un’atmosfera magica e avrò sicuramente piacere di ritornarci».

Un ritorno carico di ricordi, anche se l’attenzione dell’allenatore resta concentrata sulle necessità del Catanzaro.

Catanzaro, Mignani: «Dobbiamo fare punti e provare a vincere»

Il tema centrale della conferenza riguarda la situazione di classifica dei giallorossi e la necessità di invertire la rotta.

Mignani non ha nascosto l’importanza di conquistare un risultato positivo contro il Cesena.

«Non so quanto questa partita sarà diversa dalle prime due. Il nostro obiettivo deve essere quello di fare punti e provare a vincere, perché dobbiamo cercare di creare le condizioni per rimanere agganciati alle squadre che ci precedono».

Il tecnico è consapevole delle difficoltà del momento, ma vuole vedere una squadra determinata a reagire.

«In questo momento la nostra posizione è quella che è e mi aspetto sicuramente una prestazione di carattere e di voglia, per provare a portare a casa una vittoria».

Parole che evidenziano la volontà di iniziare a recuperare terreno sulle dirette concorrenti.

Catanzaro, al Manuzzi serve una reazione

La trasferta di Cesena rappresenta un banco di prova importante per il nuovo corso tecnico del Catanzaro.

Dopo aver avuto finalmente una settimana completa per lavorare con il gruppo, Mignani vuole verificare sul campo i primi progressi della squadra, soprattutto in termini di organizzazione, atteggiamento e personalità.

Il ritorno in uno stadio che conosce bene aggiungerà una componente emotiva alla partita, ma la priorità resta il risultato.

Per i giallorossi, ultimi in classifica, conquistare punti al Manuzzi significherebbe iniziare a ridurre il distacco dalle squadre che li precedono e dare fiducia a un gruppo chiamato a reagire.