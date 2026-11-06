Mantova-Verona, Modesto: «È un derby sentito, la squadra è pronta. Dobbiamo difendere con ferocia»

Alla vigilia della sfida tra Mantova ed Hellas Verona, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B, Francesco Modesto è intervenuto in conferenza stampa per presentare un appuntamento particolarmente atteso dalle due tifoserie.

Il tecnico biancorosso ha sottolineato il significato della partita, parlando dell’atmosfera che si respira in città, delle limitazioni alla presenza dei sostenitori e delle difficoltà che la sua squadra dovrà affrontare contro un Verona in crescita.





Modesto: «Mantova-Verona è una partita che i tifosi aspettano da 18 anni»

L’allenatore del Mantova ha aperto il suo intervento evidenziando il valore emotivo della sfida.

«Col Verona è una partita bella perché i tifosi la aspettano da tanti anni, mi sa 18. Si respira come un derby sentito».

Modesto ha poi espresso il proprio dispiacere per la situazione legata alle tifoserie e alle restrizioni sulle trasferte.

«Peccato perché un’altra volta viene fatto lo sciopero per motivi del pubblico e perché non possono partecipare alle trasferte le tifoserie. Questo mi dispiace ma ne prendo atto».

Parole che testimoniano quanto il tecnico avrebbe voluto vivere la partita in un clima di partecipazione più ampio, considerando l’importanza dell’appuntamento per entrambe le piazze.

«Voglio vedere lo spirito giusto, la squadra è pronta»

Modesto ha quindi rivolto l’attenzione all’atteggiamento che si aspetta dai propri giocatori, richiamando anche l’atmosfera vissuta in occasione della partita contro la Cremonese.

«Vorrei vedere sempre, non come con la Cremonese che l’atmosfera era particolare, ma vorrei vedere lo spirito giusto come ha sempre fatto questo stadio».

L’allenatore ha ribadito la fiducia nel gruppo, assicurando che la squadra è consapevole delle difficoltà che incontrerà.

«La squadra è pronta e sa che tipo di partita si va ad affrontare».

Un messaggio chiaro in vista di una gara nella quale serviranno concentrazione, intensità e capacità di gestire anche la componente emotiva.

Modesto avverte il Mantova: «Il Verona è in ottima forma»

Il tecnico si è soffermato anche sulle caratteristiche della formazione gialloblù, sottolineando il buon momento attraversato dagli avversari.

«Dobbiamo fare la nostra prestazione, essere umili ed essere positivi. Loro sono in ottima forma e hanno ritrovato diversi giocatori».

Modesto ha quindi indicato gli aspetti fondamentali per provare a mettere in difficoltà il Verona.

«Dobbiamo difendere con ferocia e con voglia di non prendere gol».

L’allenatore ha infine spiegato come il Mantova dovrà cercare di sfruttare le qualità dei propri giocatori offensivi.

«Spero poi di avere la possibilità di andare coi nostri attaccanti che possono avere le situazioni uno contro uno che possono fargli male».

La strategia dei biancorossi passerà dunque da una fase difensiva particolarmente attenta e dalla capacità di creare situazioni favorevoli negli scontri individuali.

Mantova, una sfida importante davanti al proprio pubblico

Il Mantova si prepara così a una partita dal significato speciale, contro un Verona che arriva all’appuntamento in buone condizioni.

Modesto chiede alla squadra umiltà, determinazione e aggressività difensiva, senza rinunciare alla possibilità di colpire attraverso le qualità dei propri attaccanti.

L’obiettivo sarà quello di offrire una prestazione all’altezza delle aspettative, in una sfida che torna ad accendere la rivalità sportiva tra le due formazioni dopo tanti anni.