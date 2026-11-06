Padova-Empoli, Calabro: «Vogliamo vincere, le ultime tre partite ci hanno dato fiducia»

Alla vigilia della sfida tra Padova ed Empoli, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B, Antonio Calabro è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della propria squadra, le condizioni dell’organico e le insidie della formazione toscana.

Il tecnico ha sottolineato la crescita del gruppo nelle ultime settimane, ribadendo la volontà di conquistare una vittoria davanti al proprio pubblico. Spazio anche alle condizioni degli indisponibili, alle scelte tattiche e al ritorno da avversario di Matteo Andreoletti.





Calabro: «L’Empoli non è una squadra debole»

L’allenatore ha inizialmente fatto il punto sulle condizioni della rosa, annunciando alcune assenze per la sfida contro i toscani.

«Dellavalle non è convocato e abbiamo avuto dei problemini anche con Sgarbi, poi Giunti è squalificato, per il resto sono tutti disponibili».

Calabro ha quindi analizzato la reazione del gruppo dopo le ultime prestazioni, evidenziando un cambiamento nell’atteggiamento dei calciatori.

«Noi abbiamo messo un punto e poi uno start dopo le ultime partite, è cambiata la disponibilità del gruppo, anche per quanto riguarda l’Empoli non è una squadra debole e la loro posizione in classifica non è da vedere».

Un avversario, dunque, da non sottovalutare nonostante le difficoltà incontrate in questo avvio di campionato.

«Mi aspetto un Empoli organizzato e con giocatori importanti»

Il tecnico ha poi approfondito le caratteristiche della formazione avversaria, soffermandosi anche sulle possibili soluzioni tattiche della propria squadra.

«Io ho bisogno di certezze, l’utilizzo di Pompetti è molto variegato, mi aspetto un Empoli organizzato e che ha giocatori importanti in attacco e centrocampo soprattutto, con dei nomi che stanno facendo molto bene».

Parole che confermano l’attenzione dello staff tecnico nei confronti di una squadra dotata di qualità individuali, soprattutto nei reparti offensivi.

Il ritorno di Andreoletti: «Merita il giusto onore»

Uno dei temi della vigilia riguarda il ritorno di Matteo Andreoletti, protagonista di una precedente esperienza sulla panchina del Padova.

Calabro ha espresso rispetto nei confronti del collega, sottolineando però la necessità di mantenere la concentrazione sull’incontro.

«Per quanto riguarda il ritorno di Andreoletti c’è grosso rispetto, non è mai facile vincere, spero gli sarà riservato il giusto onore, ma la squadra è concentrata sulla partita».

Calabro spiega le scelte tattiche: «Dobbiamo mantenere lo spirito di sacrificio»

L’allenatore si è soffermato anche sul sistema di gioco e sulle scelte effettuate nella precedente trasferta contro il Catanzaro.

«Il nostro sistema di gioco prevede molti lanci sulla fascia perché ci avvantaggiano molto, sapevamo che a Catanzaro avremmo sofferto molto sul piano dell’intensità e quindi abbiamo messo nel primo tempo giocatori di gamba e nel secondo tempo giocatori di tecnica».

Calabro ha quindi indicato la strada da seguire per continuare il percorso di crescita.

«È ovvio che dobbiamo spingere sui principi che stiamo provando mantenendo lo spirito di sacrificio di queste ultime gare».

Il tecnico vuole dunque una squadra capace di coniugare organizzazione tattica, intensità e disponibilità al sacrificio.

«Domani vogliamo vincere, serve la stessa cattiveria»

Particolarmente significativo il passaggio dedicato agli obiettivi della partita.

Calabro ha ricordato le occasioni perse nelle precedenti gare casalinghe, sottolineando quanto anche un solo punto avrebbe potuto modificare la situazione di classifica.

«Noi sappiamo che nelle due partite fatte malissimo in casa anche solo se avessimo fatto un punto sarebbe stato diverso, quindi noi domani vogliamo vincere».

L’allenatore ha poi evidenziato i segnali positivi arrivati nelle ultime settimane.

«Queste tre ultime partite ci hanno dato fiducia e vogliamo avere la stessa cattiveria per portare a casa un risultato importante e pieno».

Una dichiarazione che conferma la volontà di sfruttare il momento di crescita per conquistare tre punti importanti.

Galazzi, Calabro: «Mi ha dato segnali positivi»

Infine, il tecnico ha parlato di Galazzi, soffermandosi sul confronto avuto con il calciatore durante la settimana.

«Ho parlato con Galazzi questa settimana, è lui che mi deve dare segnali e questa settimana me li ha dati».

Calabro ha però precisato che i miglioramenti dovranno trovare conferma anche sul terreno di gioco.

«Non basta una settimana e soprattutto c’è da confermare in campo, ma sono convinto che ci darà una grossa mano nel corso della stagione».

Il Padova si prepara così alla sfida contro l’Empoli con l’obiettivo di dare continuità ai segnali incoraggianti delle ultime tre partite e tornare a conquistare una vittoria davanti ai propri tifosi.