Sudtirol, Possanzini verso il Pisa: «Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
possanzini sudtirol

Il tecnico biancorosso presenta la sfida contro il Pisa e analizza il percorso di crescita della squadra, soffermandosi sulla gestione dei momenti della partita e sul recupero di alcuni giocatori.

Davide Possanzini, alla vigilia della sfida contro il Pisa, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento del Sudtirol. Il tecnico ha parlato del percorso di crescita della squadra, delle condizioni del gruppo e delle insidie rappresentate dalla formazione toscana.


Il momento del Sudtirol:

Possanzini si è detto soddisfatto del lavoro svolto, evidenziando la necessità di continuare a migliorare: «Credo che i ragazzi stiano crescendo nella conoscenza dei principi di gioco che vogliamo sviluppare. Rispetto alla prima parte della stagione, nelle ultime partite abbiamo espresso, in alcune occasioni, un calcio più in linea con la nostra identità. Dobbiamo migliorare nella gestione degli episodi che possono diventare determinanti, mantenendo maggiore attenzione nei diversi momenti della gara. È importante continuare a lavorare con equilibrio; sono soddisfatto di quello che vedo quotidianamente durante gli allenamenti».

Sul recupero dei giocatori e sulle possibilità a disposizione, il tecnico ha aggiunto: «Stiamo recuperando gradualmente alcuni giocatori, tra cui Pyyhtiä, che tornerà tra i convocati dopo aver ripreso ad allenarsi con la squadra. È evidente che le assenze di alcuni elementi importanti possono modificare le caratteristiche della squadra, ma ho piena fiducia nei ragazzi che ho a disposizione. Il mio compito è cercare di mettere la squadra nelle condizioni migliori per esprimere la propria qualità, tenendo conto delle caratteristiche di ciascuno».

L’analisi di Possanzini:

In vista della trasferta contro il Pisa, Possanzini ha sottolineato il valore degli avversari e la necessità di affrontare la gara con attenzione: «Ci prepariamo ad affrontare una gara impegnativa contro una delle squadre più attrezzate del campionato, con giocatori di grande qualità ed esperienza, alcuni dei quali hanno militato anche in Serie A. Conosco bene mister Paolo Bianco, con il quale ho lavorato per tre anni, e ne apprezzo l’organizzazione e la capacità di entrare in sintonia con i calciatori. Il Pisa dispone di diverse soluzioni e di individualità capaci di incidere sull’andamento del match. Sarà una gara da interpretare nei diversi momenti, cercando di riconoscere le situazioni che si presenteranno in campo. Dovremo affrontare questo impegno con grande rispetto per l’avversario, concentrandoci soprattutto su noi stessi e su ciò che possiamo esprimere».

Altre notizie

venuti-lorenzo

Ascoli-Palermo, Venuti: «Ai punti meritavamo noi la vittoria. La partita l’abbiamo fatta noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
tomei

Ascoli-Palermo, Tomei: «Se avessimo fatto il 2-0, per loro sarebbe diventata complicata»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
mignani

Cesena-Catanzaro, Mignani: «Vogliamo vincere e risalire la classifica. Mi aspetto una prova di carattere»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
855000374_1640318034138960_1989033607042337485_n

Ascoli-Palermo, maglia speciale per i 128 anni del club bianconero: omaggio ai monumenti della città

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
diamanti

Cesena-Catanzaro, Diamanti: «Non voglio sentire che siamo favoriti. Sarebbe un grandissimo errore»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
palermo mantova logo coppa italia (40) modesto

Mantova-Verona, Modesto: «È un derby sentito, la squadra è pronta. Dobbiamo difendere con ferocia»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (64) de giorgio

Juve Stabia-Arezzo, De Giorgio: «Serviranno qualità e maturità. Vukovic è il nostro titolare»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
bianco-tra-campo-e-futuro-questa-societa-punta-molto-in-alto

Pisa, Bianco: «Non siamo la squadra da battere dopo il Palermo. La Serie A è un obiettivo, non un’ossessione»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Padova-Empoli, Andreoletti: «Partita speciale, ma abbiamo bisogno di punti. La classifica è deficitaria»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
palermo padova 2-1 (114) calabro

Padova-Empoli, Calabro: «Vogliamo vincere, le ultime tre partite ci hanno dato fiducia»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
floro-flores-benevento-calcio-e1763214851951

Benevento verso l’Avellino, Floro Flores: «Bisogna alzare il livello, l’ho detto in faccia ai giocatori!»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
Screenshot_2026-11-06-12-51-38-798_com.android.chrome-edit

Cesena, Sandro Mencucci pronto a diventare il nuovo direttore generale

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-11-06 234120

Ascoli-Palermo, Cassandro: «Non molliamo mai, ma dobbiamo migliorare l’inizio delle partite»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
Screenshot 2026-11-06 233857

Ascoli-Palermo, D’Angelo: «Un gran punto che ci dà continuità. Vavassori? Febbre a 40»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
b1e81ee3-c433-420a-8b0f-9b8d985152c4

Ascoli-Palermo 1-1, gli highlights del match: Brunori colpisce, Ranocchia risponde (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
venuti-lorenzo

Ascoli-Palermo, Venuti: «Ai punti meritavamo noi la vittoria. La partita l’abbiamo fatta noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (138) d'angelo

Ascoli-Palermo 1-1, D’Angelo: «Siamo consapevoli dei nostri mezzi. Vavassori? Ha la febbre a 39 e mezzo»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026