Serie B, al via l’11ª giornata: Ascoli-Palermo apre il turno. Programma e classifica

La Serie B torna in campo per l’undicesima giornata di campionato, un turno che si preannuncia particolarmente interessante sia per la corsa alla promozione sia per la lotta nelle zone basse della classifica. Ad aprire il programma sarà il big match tra Ascoli e Palermo, in programma questa sera, venerdì 6 novembre, alle ore 20.30 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.

La formazione di Filippo Inzaghi si presenta all’appuntamento da capolista imbattuta, con 26 punti conquistati nelle prime dieci giornate, frutto di otto vittorie e due pareggi. I rosanero vantano sei lunghezze di vantaggio sul Modena secondo e sette sull’Ascoli terzo.





Una sfida che potrebbe consentire al Palermo di consolidare ulteriormente il primato, mentre i bianconeri cercheranno di ridurre il distacco dalla vetta davanti al proprio pubblico.

Serie B, il programma completo dell’11ª giornata

Venerdì 6 novembre

Ore 20.30 – Ascoli-Palermo

Sabato 7 novembre

Ore 15.00 – Cesena-Catanzaro

Ore 15.00 – Juve Stabia-Arezzo

Ore 15.00 – Padova-Empoli

Ore 15.00 – Pisa-Südtirol

Ore 17.15 – Mantova-Hellas Verona

Ore 19.30 – Benevento-Avellino

Domenica 8 novembre

Ore 15.00 – Virtus Entella-Modena

Ore 17.15 – Carrarese-Sampdoria

Ore 19.30 – L.R. Vicenza-Cremonese

Palermo capolista, il Modena insegue a sei punti

Il Palermo guida la classifica con 26 punti dopo dieci partite, confermandosi l’unica squadra ancora imbattuta del campionato.

Alle spalle dei rosanero c’è il Modena, secondo a quota 20, impegnato domenica sul campo della Virtus Entella. Terzo posto per l’Ascoli con 19 punti, mentre il Mantova occupa la quarta posizione a quota 18.

Più indietro un gruppo di quattro squadre a 15 punti: Hellas Verona, Avellino, Benevento e Pisa. Il Südtirol segue a quota 14.

Particolarmente delicata anche la situazione nelle zone basse, dove Catanzaro, Empoli, Sampdoria e L.R. Vicenza sono alla ricerca di punti preziosi per migliorare la propria posizione.

Serie B, la classifica prima dell’11ª giornata

Pos. Squadra Punti PG 1 Palermo 26 10 2 Modena 20 10 3 Ascoli 19 10 4 Mantova 18 10 5 Hellas Verona 15 10 6 Avellino 15 10 7 Benevento 15 10 8 Pisa 15 10 9 Südtirol 14 10 10 Padova 14 10 11 Cremonese 12 10 12 Cesena 12 10 13 Arezzo 11 10 14 Virtus Entella 10 10 15 Carrarese 10 10 16 Juve Stabia* 9 10 17 L.R. Vicenza 9 10 18 Empoli 8 10 19 Sampdoria 8 10 20 Catanzaro 6 10

Juve Stabia: 4 punti di penalizzazione.

Ascoli-Palermo, subito uno scontro diretto

Il turno si apre dunque con una partita di grande importanza per gli equilibri della zona alta della classifica.

Il Palermo arriva al Del Duca forte del successo per 3-1 contro il Vicenza e con l’obiettivo di proseguire la propria serie positiva. L’Ascoli, invece, proverà a sfruttare il fattore campo per accorciare le distanze dalla capolista.

Una vittoria permetterebbe ai rosanero di salire momentaneamente a quota 29 punti, aumentando a nove lunghezze il vantaggio sul Modena, in attesa della partita dei gialloblù.

Il programma proseguirà sabato con cinque incontri, tra cui Pisa-Südtirol e Mantova-Hellas Verona, prima del derby campano tra Benevento e Avellino.

Domenica gli ultimi tre appuntamenti completeranno l’undicesima giornata, con il Modena chiamato a rispondere al risultato del Palermo nella trasferta contro la Virtus Entella.