Corriere dello Sport: “Ascoli-Palermo, le probabili formazioni: Estevez e Mazzitelli dal 1′, Magnani favorito su Peda”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (97)

l Palermo si prepara alla delicata trasferta contro l’Ascoli, in programma questa sera alle ore 20.30 allo stadio “Cino e Lillo Del Duca”. Una sfida d’alta classifica che vedrà i rosanero di Filippo Inzaghi affrontare la formazione di Francesco Tomei, terza forza del campionato.

Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Corriere dello Sport, Inzaghi sarebbe orientato a modificare il centrocampo, affidandosi a Estevez e Mazzitelli dal primo minuto. Novità possibili anche in difesa, dove Magnani appare favorito su Peda.


Palermo, Estevez in regia e Mazzitelli al posto di Segre

Il Palermo dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con alcune modifiche rispetto alle ultime uscite.

La novità principale riguarda la mediana: Estevez è candidato a giocare davanti alla difesa, affiancato da Mazzitelli, mentre Ranocchia e Segre dovrebbero inizialmente accomodarsi in panchina.

Sulla trequarti spazio a Johnsen, Hernani e Vavassori, anche se quest’ultimo non sarebbe al meglio della condizione. In avanti confermato Pohjanpalo.

In difesa, davanti a Perin, dovrebbero giocare Cassandro, Magnani, Ceccaroni e Augello. Il ballottaggio principale riguarda il ruolo di centrale destro, con Magnani in vantaggio su Peda.

Il Corriere dello Sport segnala inoltre sei indisponibili: Joronen, Strefezza, Barba, Palumbo, Bani e Pierozzi.

Ascoli, Brunori favorito in attacco. Damiani recuperato

Anche l’Ascoli dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1.

Tra i pali Vitale, con Gattoni, Curado, Rizzo e Guiebre a comporre il reparto difensivo. A centrocampo spazio alla coppia Corradini-Ricci.

Sulla trequarti dovrebbero agire Silipo, Acampora e D’Uffizi, alle spalle dell’ex capitano rosanero Matteo Brunori, candidato a partire titolare.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Samuele Damiani ha recuperato dall’affaticamento agli adduttori, ma resta da valutare un suo eventuale impiego dal primo minuto o a gara in corso.

Ascoli-Palermo, le probabili formazioni del Corriere dello Sport

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Gattoni, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Ricci; Silipo, Acampora, D’Uffizi; Brunori.

Allenatore: Francesco Tomei.

A disposizione: Dente, Nicoletti, Venuti, Damiani, Oliveri, Milanese, Lo Scalzo, Perciun, Bolsius, De Pieri, Chakir, Gori.

Indisponibili: Alagna.

Diffidati: Rizzo, Guiebre.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Magnani, Ceccaroni, Augello; Estevez, Mazzitelli; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Nespola, Fortin, Peda, Bozzolan, Gomes, Segre, Ranocchia, Gyasi, Gabrielloni.

Indisponibili: Joronen, Strefezza, Barba, Palumbo, Bani, Pierozzi.

Arbitro e diretta TV

La sfida, come indicato dal Corriere dello Sport, sarà diretta da Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Bercigli. Quarto ufficiale Turrini, al VAR Volpi e all’AVAR Fourneau.

Il calcio d’inizio è fissato alle 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, Prime Video e OneFootball TV.

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