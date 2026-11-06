Cesena-Catanzaro, Diamanti: «Non voglio sentire che siamo favoriti. Sarebbe un grandissimo errore»

Alla vigilia della sfida tra Cesena e Catanzaro, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B, Alessandro Diamanti è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della formazione romagnola e presentare il prossimo impegno contro la squadra allenata dall’ex Michele Mignani.

Il tecnico bianconero ha parlato della prestazione contro il Südtirol, delle occasioni sprecate, della necessità di migliorare la fase difensiva e delle condizioni di alcuni giocatori. Particolare attenzione è stata riservata al Catanzaro, avversario che Diamanti non intende assolutamente sottovalutare nonostante la posizione in classifica.





Diamanti: «Contro il Südtirol abbiamo fatto la partita giusta»

L’allenatore del Cesena è tornato sulla precedente sfida contro il Südtirol, esprimendo soddisfazione per la prestazione della squadra ma anche rammarico per il risultato.

«Contro il Südtirol abbiamo fatto la partita giusta, come avviene dalla prima di campionato. Dispiace non essere tornati a casa con i tre punti».

Diamanti ha poi analizzato le occasioni non sfruttate dai suoi giocatori, sottolineando la necessità di migliorare la lucidità negli ultimi metri.

«Le occasioni sprecate davanti al portiere? Con più lucidità potevamo trarne vantaggio. Sono situazioni allenabili durante la settimana sulla base delle esperienze».

Un aspetto sul quale il tecnico intende continuare a lavorare per rendere maggiormente efficace la manovra offensiva.

Druiventak e Caprini, Diamanti: «Abbiamo tante soluzioni sugli esterni»

Spazio anche alle valutazioni sui singoli, a partire da Druiventak, protagonista di una prestazione particolarmente convincente nell’ultima uscita.

«Druiventak per me ha fatto la sua migliore partita, lui lavora a testa bassa, il gol lo farà, l’importante è che si faccia trovare in quella posizione».

Il tecnico ha quindi sottolineato la varietà di soluzioni a disposizione sulle corsie laterali.

«Sugli esterni abbiamo tante scelte e in ogni partita si può cambiare».

Su Caprini, invece, Diamanti ha invitato alla prudenza nella gestione del minutaggio, considerando il lungo periodo di inattività del calciatore.

«Caprini? Quando è entrato ha fatto bene, ma era fermo da mesi e se lo facessi giocare per 90 minuti lo metterei in difficoltà».

Cesena, il problema dei gol subiti: «Dobbiamo migliorare la fase difensiva»

Uno dei temi principali della conferenza riguarda la tenuta difensiva del Cesena, che non è ancora riuscito a concludere una partita senza subire reti.

Diamanti ha spiegato come lo staff tecnico stia lavorando per migliorare questo aspetto, coinvolgendo anche Perticone.

«Noi lavoriamo tanto sulla fase difensiva con Perticone. Dobbiamo migliorare a partire dalle partitelle».

Secondo l’allenatore, la crescita deve partire soprattutto dall’atteggiamento mentale dei giocatori durante gli allenamenti.

«Nella testa i giocatori devono avere l’atteggiamento di quelli che non devono mai concedere, perché poi se lo portano in partita».

Diamanti ha infine ribadito la fiducia nel lavoro svolto.

«È un processo. Le informazioni per fare bene ce le hanno».

Cesena-Catanzaro, Diamanti: «Dobbiamo scendere in campo con il coltello tra i denti»

Il passaggio più significativo della conferenza riguarda la sfida contro il Catanzaro di Michele Mignani, formazione che occupa l’ultimo posto in classifica.

Diamanti ha respinto qualsiasi considerazione che possa far apparire il Cesena favorito alla vigilia.

«Non voglio sentire dire che siamo favoriti, sarebbe un grandissimo errore».

Il tecnico ha quindi chiarito quale atteggiamento pretende dai propri calciatori.

«Non mi interessa la loro classifica, dobbiamo scendere in campo con il coltello tra i denti».

Infine, un riferimento al lavoro svolto durante la settimana per preparare l’incontro.

«Ci siamo preparati facendo una settimana energetica».

Parole che confermano la volontà dell’allenatore di mantenere alta la concentrazione, evitando che la posizione del Catanzaro possa indurre la squadra a sottovalutare l’impegno.

Cesena, contro il Catanzaro servono concretezza e attenzione

Il Cesena si prepara dunque ad affrontare una partita nella quale sarà fondamentale trasformare le occasioni create in gol e, contemporaneamente, migliorare la solidità difensiva.

Diamanti chiede ai suoi giocatori maggiore lucidità sotto porta, attenzione nella fase di non possesso e un atteggiamento determinato fin dai primi minuti.

Contro il Catanzaro dell’ex Mignani, l’obiettivo sarà conquistare un risultato positivo senza lasciarsi condizionare dalla classifica degli avversari.