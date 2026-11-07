Serie B, 11ª giornata LIVE: Juve Stabia avanti, Vasic a segno nel pari tra Pisa e Südtirol. Risultati e classifica aggiornata

Prosegue nel pomeriggio di sabato 7 novembre l’undicesima giornata del campionato di Serie BKT 2026/27. Dopo l’1-1 nell’anticipo tra Ascoli e Palermo, quattro incontri stanno animando il turno cadetto, con risultati che incidono soprattutto sulla zona centrale della classifica e sulla lotta salvezza.

Il Palermo di Filippo Inzaghi resta saldamente al comando con 27 punti, mantenendo sette lunghezze di vantaggio su Modena e Ascoli, entrambe a quota 20. I rosanero sono ancora imbattuti dopo undici giornate, mentre il Modena dovrà scendere in campo domenica contro la Virtus Entella.





SERIE B, I RISULTATI LIVE DELL’11ª GIORNATA

Al momento, il Cesena non riesce a sbloccare la sfida contro il Catanzaro, ferma sullo 0-0. La Juve Stabia è invece avanti contro l’Arezzo grazie alla rete realizzata da Sibilli dopo appena due minuti.

Equilibrio tra Padova ed Empoli, sull’1-1 dopo le reti di Artistico al 14′ e Ceesay al 30′. Pareggio anche tra Pisa e Südtirol, con Tramoni a segno al 26′ e Vasic al 33′.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’11ª GIORNATA

Venerdì 6 novembre

Ascoli-Palermo 1-1 (20′ Brunori, 55′ Ranocchia)

Sabato 7 novembre – LIVE

Cesena-Catanzaro 0-0

Juve Stabia-Arezzo 1-0 (2′ Sibilli)

(2′ Sibilli) Padova-Empoli 1-1 (14′ Artistico, 30′ Ceesay)

(14′ Artistico, 30′ Ceesay) Pisa-Südtirol 1-1 (26′ Tramoni, 33′ Vasic)

(26′ Tramoni, 33′ Vasic) Ore 17:15 – Mantova-Hellas Verona

Ore 19:30 – Benevento-Avellino

Domenica 8 novembre

Ore 15:00 – Virtus Entella-Modena

Ore 17:15 – Carrarese-Sampdoria

Ore 19:30 – Vicenza-Cremonese

SERIE B, LA CLASSIFICA LIVE AGGIORNATA