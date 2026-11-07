Serie B, 11ª giornata LIVE: Juve Stabia avanti, Vasic a segno nel pari tra Pisa e Südtirol. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
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Prosegue nel pomeriggio di sabato 7 novembre l’undicesima giornata del campionato di Serie BKT 2026/27. Dopo l’1-1 nell’anticipo tra Ascoli e Palermo, quattro incontri stanno animando il turno cadetto, con risultati che incidono soprattutto sulla zona centrale della classifica e sulla lotta salvezza.

Il Palermo di Filippo Inzaghi resta saldamente al comando con 27 punti, mantenendo sette lunghezze di vantaggio su Modena e Ascoli, entrambe a quota 20. I rosanero sono ancora imbattuti dopo undici giornate, mentre il Modena dovrà scendere in campo domenica contro la Virtus Entella.


SERIE B, I RISULTATI LIVE DELL’11ª GIORNATA

Al momento, il Cesena non riesce a sbloccare la sfida contro il Catanzaro, ferma sullo 0-0. La Juve Stabia è invece avanti contro l’Arezzo grazie alla rete realizzata da Sibilli dopo appena due minuti.

Equilibrio tra Padova ed Empoli, sull’1-1 dopo le reti di Artistico al 14′ e Ceesay al 30′. Pareggio anche tra Pisa e Südtirol, con Tramoni a segno al 26′ e Vasic al 33′.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’11ª GIORNATA

Venerdì 6 novembre

  • Ascoli-Palermo 1-1 (20′ Brunori, 55′ Ranocchia)

Sabato 7 novembre – LIVE

  • Cesena-Catanzaro 0-0
  • Juve Stabia-Arezzo 1-0 (2′ Sibilli)
  • Padova-Empoli 1-1 (14′ Artistico, 30′ Ceesay)
  • Pisa-Südtirol 1-1 (26′ Tramoni, 33′ Vasic)
  • Ore 17:15 – Mantova-Hellas Verona
  • Ore 19:30 – Benevento-Avellino

Domenica 8 novembre

  • Ore 15:00 – Virtus Entella-Modena
  • Ore 17:15 – Carrarese-Sampdoria
  • Ore 19:30 – Vicenza-Cremonese

SERIE B, LA CLASSIFICA LIVE AGGIORNATA

Serie B – Classifica LIVE 11ª giornata

Pos. Squadra Punti
1 Palermo 27
2 Ascoli 20
3 Modena 20
4 Mantova 18
5 Padova 17
6 Pisa 16
7 Benevento 15
8 Südtirol 15
9 Avellino 15
10 Verona 15
11 Cesena 13
12 Juve Stabia 12
13 Cremonese 12
14 Arezzo 11
15 Entella 10
16 Carrarese 10
17 L.R. Vicenza 9
18 Empoli 8
19 Sampdoria 8
20 Catanzaro 7

 

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