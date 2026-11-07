Serie B, 11ª giornata LIVE: Juve Stabia avanti, Vasic a segno nel pari tra Pisa e Südtirol. Risultati e classifica aggiornata
Prosegue nel pomeriggio di sabato 7 novembre l’undicesima giornata del campionato di Serie BKT 2026/27. Dopo l’1-1 nell’anticipo tra Ascoli e Palermo, quattro incontri stanno animando il turno cadetto, con risultati che incidono soprattutto sulla zona centrale della classifica e sulla lotta salvezza.
Il Palermo di Filippo Inzaghi resta saldamente al comando con 27 punti, mantenendo sette lunghezze di vantaggio su Modena e Ascoli, entrambe a quota 20. I rosanero sono ancora imbattuti dopo undici giornate, mentre il Modena dovrà scendere in campo domenica contro la Virtus Entella.
SERIE B, I RISULTATI LIVE DELL’11ª GIORNATA
Al momento, il Cesena non riesce a sbloccare la sfida contro il Catanzaro, ferma sullo 0-0. La Juve Stabia è invece avanti contro l’Arezzo grazie alla rete realizzata da Sibilli dopo appena due minuti.
Equilibrio tra Padova ed Empoli, sull’1-1 dopo le reti di Artistico al 14′ e Ceesay al 30′. Pareggio anche tra Pisa e Südtirol, con Tramoni a segno al 26′ e Vasic al 33′.
IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’11ª GIORNATA
Venerdì 6 novembre
- Ascoli-Palermo 1-1 (20′ Brunori, 55′ Ranocchia)
Sabato 7 novembre – LIVE
- Cesena-Catanzaro 0-0
- Juve Stabia-Arezzo 1-0 (2′ Sibilli)
- Padova-Empoli 1-1 (14′ Artistico, 30′ Ceesay)
- Pisa-Südtirol 1-1 (26′ Tramoni, 33′ Vasic)
- Ore 17:15 – Mantova-Hellas Verona
- Ore 19:30 – Benevento-Avellino
Domenica 8 novembre
- Ore 15:00 – Virtus Entella-Modena
- Ore 17:15 – Carrarese-Sampdoria
- Ore 19:30 – Vicenza-Cremonese
SERIE B, LA CLASSIFICA LIVE AGGIORNATA
Serie B – Classifica LIVE 11ª giornata
|Pos.
|Squadra
|Punti
|1
|Palermo
|27
|2
|Ascoli
|20
|3
|Modena
|20
|4
|Mantova
|18
|5
|Padova
|17
|6
|Pisa
|16
|7
|Benevento
|15
|8
|Südtirol
|15
|9
|Avellino
|15
|10
|Verona
|15
|11
|Cesena
|13
|12
|Juve Stabia
|12
|13
|Cremonese
|12
|14
|Arezzo
|11
|15
|Entella
|10
|16
|Carrarese
|10
|17
|L.R. Vicenza
|9
|18
|Empoli
|8
|19
|Sampdoria
|8
|20
|Catanzaro
|7