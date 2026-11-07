Serie B, Roberto Mancini presente al Manuzzi per Cesena-Catanzaro: il CT segue da vicino il campionato cadetto

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
mancini
Presenza d’eccezione sugli spalti dello stadio Dino Manuzzi. Roberto Mancini assiste alla sfida tra Cesena e Catanzaro, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B.

Un ospite d’eccezione al Dino Manuzzi in occasione di Cesena-Catanzaro. Sugli spalti dell’impianto romagnolo è presente anche Roberto Mancini, che ha scelto di assistere alla sfida tra le due formazioni impegnate nell’undicesimo turno del campionato cadetto.

La presenza del tecnico rappresenta un ulteriore motivo d’interesse per un incontro che mette di fronte due squadre desiderose di conquistare punti importanti per i rispettivi obiettivi stagionali.


MANCINI AL MANUZZI PER CESENA-CATANZARO

Mancini è presente allo stadio per seguire dal vivo il confronto tra bianconeri e giallorossi. Una visita che accende i riflettori anche sulla Serie B, campionato nel quale diversi calciatori cercano di mettersi in evidenza attraverso prestazioni e continuità di rendimento. Non sono stati indicati, al momento, particolari giocatori oggetto dell’attenzione del tecnico.

IL CT AZZURRO OSSERVA I TALENTI DELLA SERIE B

La visita arriva alla vigilia della pausa dedicata agli impegni delle nazionali, durante la quale l’Italia affronterà Francia e Belgio. Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, tra i giovani che potrebbero attirare l’attenzione del commissario tecnico figurano Fiori e Alesi, insieme ad altri profili emergenti del campionato cadetto. Non risultano tuttavia conferme su osservazioni individuali programmate.

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