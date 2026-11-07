Serie B, Roberto Mancini presente al Manuzzi per Cesena-Catanzaro: il CT segue da vicino il campionato cadetto

Un ospite d’eccezione al Dino Manuzzi in occasione di Cesena-Catanzaro. Sugli spalti dell’impianto romagnolo è presente anche Roberto Mancini, che ha scelto di assistere alla sfida tra le due formazioni impegnate nell’undicesimo turno del campionato cadetto.

La presenza del tecnico rappresenta un ulteriore motivo d’interesse per un incontro che mette di fronte due squadre desiderose di conquistare punti importanti per i rispettivi obiettivi stagionali.





MANCINI AL MANUZZI PER CESENA-CATANZARO

Mancini è presente allo stadio per seguire dal vivo il confronto tra bianconeri e giallorossi. Una visita che accende i riflettori anche sulla Serie B, campionato nel quale diversi calciatori cercano di mettersi in evidenza attraverso prestazioni e continuità di rendimento. Non sono stati indicati, al momento, particolari giocatori oggetto dell’attenzione del tecnico.