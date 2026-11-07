Juve Stabia-Arezzo 1-0, Bucchi: «Prestazione positiva, ci è mancata concretezza sotto porta»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
bucchi arezzo

Cristian Bucchi, allenatore dell’Arezzo, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juve Stabia, analizzando la sconfitta e la prestazione della propria squadra.

Il tecnico ha individuato nell’imprecisione sotto porta il principale rammarico della gara: «Il rammarico è proprio questo. Abbiamo creato tanto e siamo arrivati tante volte nell’area di rigore avversaria, ma non siamo riusciti a concretizzare. La squadra ha comunque disputato un’ottima prestazione. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla per impegno e dedizione: dobbiamo diventare più cinici e precisi in zona gol».


Bucchi è tornato anche sull’episodio che ha portato al vantaggio della Juve Stabia dopo appena due minuti: «C’è stata una disattenzione. Sul lancio lungo dalla difesa della Juve Stabia non siamo riusciti a chiudere correttamente. Sibilli è stato molto bravo, ma avremmo dovuto accompagnarlo maggiormente verso l’esterno».

Nonostante il risultato negativo, l’allenatore guarda con fiducia al futuro: «Sarei stato molto più preoccupato se avessimo perso 1-0 disputando una partita piatta e creando poco».

Infine, Bucchi ha sottolineato l’importanza della crescita dei giovani e del lavoro durante la sosta: «Dobbiamo tornare a casa, smaltire la rabbia e da martedì riprendere a lavorare. Questo è un gruppo che sta lavorando e che ha fatto uno scatto importante. Se continueremo a fare prestazioni come quella di oggi, credo che ci siano motivi per essere ottimisti».

Altre notizie

IMG_20261107_185342

Serie B, Mantova e Verona si dividono la posta: al Martelli finisce 0-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
possanzini

Pisa-Sudtirol 2-2, Possanzini: «Pareggio importante contro una squadra forte. Rigore su Rao? Non sarebbe stato scandaloso»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
empoli

Padova-Empoli 2-2, Andreoletti: «Pari giusto, ma volevamo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
palermo padova 2-1 (76) calabro

Padova-Empoli 2-2, Calabro furioso: «Gol irregolare, l’arbitro influisce sull’azione e va annullato»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
VVV

Serie B, Mantova-Verona 0-0 all’intervallo: poche emozioni al Martelli

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
diamanti

Cesena-Catanzaro 1-0, Diamanti: «Vittoria sporca importantissima»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
mignani

Cesena-Catanzaro 1-0, Mignani: «Non meritavamo di perdere, i ragazzi hanno fatto quello che ho chiesto»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
bianco-tra-campo-e-futuro-questa-societa-punta-molto-in-alto

Pisa-Sudtirol 2-2, Bianco: «Troppa fretta e poca lucidità. Sul rigore non mi attacco agli episodi»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
vasic

Serie B, 11ª giornata: il Cesena vince nel finale, Juve Stabia ok. Vasic fa doppietta e regala il pari al Sudtirol contro il Pisa. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
FIO_1138-scaled

Modena, emergenza senza fine: si ferma anche Nador. I convocati in vista dell’Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
pecchia

Verso Vicenza-Cremonese, Pecchia: «Stiamo costruendo una squadra divertente»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
mancini

Serie B, Roberto Mancini presente al Manuzzi per Cesena-Catanzaro: il CT segue da vicino il campionato cadetto

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026

Ultimissime

IMG_20261107_185342

Serie B, Mantova e Verona si dividono la posta: al Martelli finisce 0-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
bucchi arezzo

Juve Stabia-Arezzo 1-0, Bucchi: «Prestazione positiva, ci è mancata concretezza sotto porta»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
possanzini

Pisa-Sudtirol 2-2, Possanzini: «Pareggio importante contro una squadra forte. Rigore su Rao? Non sarebbe stato scandaloso»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
empoli

Padova-Empoli 2-2, Andreoletti: «Pari giusto, ma volevamo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
palermo padova 2-1 (76) calabro

Padova-Empoli 2-2, Calabro furioso: «Gol irregolare, l’arbitro influisce sull’azione e va annullato»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026