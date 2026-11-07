Juve Stabia-Arezzo 1-0, Bucchi: «Prestazione positiva, ci è mancata concretezza sotto porta»

Cristian Bucchi, allenatore dell’Arezzo, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juve Stabia, analizzando la sconfitta e la prestazione della propria squadra.

Il tecnico ha individuato nell’imprecisione sotto porta il principale rammarico della gara: «Il rammarico è proprio questo. Abbiamo creato tanto e siamo arrivati tante volte nell’area di rigore avversaria, ma non siamo riusciti a concretizzare. La squadra ha comunque disputato un’ottima prestazione. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla per impegno e dedizione: dobbiamo diventare più cinici e precisi in zona gol».





Bucchi è tornato anche sull’episodio che ha portato al vantaggio della Juve Stabia dopo appena due minuti: «C’è stata una disattenzione. Sul lancio lungo dalla difesa della Juve Stabia non siamo riusciti a chiudere correttamente. Sibilli è stato molto bravo, ma avremmo dovuto accompagnarlo maggiormente verso l’esterno».

Nonostante il risultato negativo, l’allenatore guarda con fiducia al futuro: «Sarei stato molto più preoccupato se avessimo perso 1-0 disputando una partita piatta e creando poco».

Infine, Bucchi ha sottolineato l’importanza della crescita dei giovani e del lavoro durante la sosta: «Dobbiamo tornare a casa, smaltire la rabbia e da martedì riprendere a lavorare. Questo è un gruppo che sta lavorando e che ha fatto uno scatto importante. Se continueremo a fare prestazioni come quella di oggi, credo che ci siano motivi per essere ottimisti».