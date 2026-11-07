Cesena-Catanzaro 1-0, Diamanti: «Vittoria sporca importantissima»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
diamanti

Grande soddisfazione per Alessandro Diamanti dopo il successo del Cesena contro il Catanzaro. Il tecnico bianconero sottolinea l’importanza dei tre punti conquistati contro un avversario di valore, pur riconoscendo qualche difficoltà nella gestione del pallone.

Il Cesena conquista una vittoria preziosa nell’undicesima giornata del campionato di Serie B, superando il Catanzaro per 1-0 allo stadio Dino Manuzzi. A decidere l’incontro è la rete realizzata da Galli all’83’, che permette ai romagnoli di festeggiare un successo arrivato nel finale.


Al termine della partita, l’allenatore Alessandro Diamanti è intervenuto in conferenza stampa, esprimendo tutta la propria soddisfazione per il risultato ottenuto contro la formazione calabrese.

DIAMANTI: «UNA VITTORIA SPORCA E IMPORTANTISSIMA»

Il tecnico bianconero, ha sottolineato il valore del successo, senza nascondere gli aspetti sui quali la squadra dovrà ancora migliorare:

«Una vittoria sporca e importantissima. Importantissima perché la Serie B è sporca, anche se con la palla abbiamo avuto poco coraggio. Giocavamo contro un avversario di valore, con giocatori forti e questa vittoria vale doppio».

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