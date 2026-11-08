Serie B, primi tempi 11ª giornata: Modena avanti 2-0 a Chiavari, Palermo a +4. Risultato e classifica LIVE

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
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Il Modena prova ad accorciare le distanze dal Palermo capolista. Nell’undicesima giornata del campionato di Serie B, la formazione emiliana chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 sul campo della Virtus Entella, grazie a una doppietta di Montevago nei primi dieci minuti.

Un risultato che, se confermato al triplice fischio, consentirebbe ai gialloblù di salire a quota 23 punti, portandosi a quattro lunghezze dal Palermo di Filippo Inzaghi, primo in classifica con 27 punti dopo il pareggio per 1-1 contro l’Ascoli.


Entella-Modena 0-2: Montevago protagonista

Partenza fulminante del Modena, che impiega appena sei minuti per sbloccare il risultato. A firmare il vantaggio è Montevago, servito da Brugman.

Passano soltanto quattro minuti e l’attaccante trova anche il raddoppio, realizzando la doppietta personale al 10′ e indirizzando immediatamente la sfida.

La Virtus Entella prova a reagire, ma la formazione emiliana riesce a conservare il doppio vantaggio fino all’intervallo.

Nel corso della prima frazione arrivano anche due ammonizioni: Cuppone per i padroni di casa al 29′ e Olzer per il Modena al 34′.

Il primo tempo termina dunque sullo 0-2, con gli emiliani momentaneamente secondi in classifica.

Serie B, 11ª giornata: risultato all’intervallo

Virtus Entella-Modena 0-2

Marcatori: Montevago 6′ e 10′.

Serie B, classifica LIVE aggiornata

Situazione provvisoria al primo tempo di Virtus Entella-Modena.

Pos. Squadra PG Punti
1 Palermo 11 27
2 Modena ⬆️ 11 23
3 Ascoli 11 20
4 Mantova 11 19
5 Avellino 11 16
6 Benevento 11 16
7 Hellas Verona 11 16
8 Pisa 11 16
9 Padova 11 15
10 Cesena 11 15
11 Südtirol 11 15
12 Juve Stabia 11 12
13 Cremonese 10 12
14 Arezzo 11 11
15 Virtus Entella 11 10
16 Carrarese 10 10
17 L.R. Vicenza 10 9
18 Empoli 11 9
19 Sampdoria 10 8
20 Catanzaro 11 6

PG = partite giocate. Modena ed Entella hanno una gara in corso. Juve Stabia penalizzata di quattro punti.

Il Palermo resta dunque saldamente al comando della Serie B, ma il Modena prova a riaprire la corsa al vertice. I rosanero conservano momentaneamente quattro punti di vantaggio sulla seconda, mentre l’Ascoli occupa la terza posizione a quota 20.

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