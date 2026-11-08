Serie B, primi tempi 11ª giornata: Modena avanti 2-0 a Chiavari, Palermo a +4. Risultato e classifica LIVE
Il Modena prova ad accorciare le distanze dal Palermo capolista. Nell’undicesima giornata del campionato di Serie B, la formazione emiliana chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 sul campo della Virtus Entella, grazie a una doppietta di Montevago nei primi dieci minuti.
Un risultato che, se confermato al triplice fischio, consentirebbe ai gialloblù di salire a quota 23 punti, portandosi a quattro lunghezze dal Palermo di Filippo Inzaghi, primo in classifica con 27 punti dopo il pareggio per 1-1 contro l’Ascoli.
Entella-Modena 0-2: Montevago protagonista
Partenza fulminante del Modena, che impiega appena sei minuti per sbloccare il risultato. A firmare il vantaggio è Montevago, servito da Brugman.
Passano soltanto quattro minuti e l’attaccante trova anche il raddoppio, realizzando la doppietta personale al 10′ e indirizzando immediatamente la sfida.
La Virtus Entella prova a reagire, ma la formazione emiliana riesce a conservare il doppio vantaggio fino all’intervallo.
Nel corso della prima frazione arrivano anche due ammonizioni: Cuppone per i padroni di casa al 29′ e Olzer per il Modena al 34′.
Il primo tempo termina dunque sullo 0-2, con gli emiliani momentaneamente secondi in classifica.
Serie B, 11ª giornata: risultato all’intervallo
Virtus Entella-Modena 0-2
Marcatori: Montevago 6′ e 10′.
Serie B, classifica LIVE aggiornata
Situazione provvisoria al primo tempo di Virtus Entella-Modena.
|Pos.
|Squadra
|PG
|Punti
|1
|Palermo
|11
|27
|2
|Modena ⬆️
|11
|23
|3
|Ascoli
|11
|20
|4
|Mantova
|11
|19
|5
|Avellino
|11
|16
|6
|Benevento
|11
|16
|7
|Hellas Verona
|11
|16
|8
|Pisa
|11
|16
|9
|Padova
|11
|15
|10
|Cesena
|11
|15
|11
|Südtirol
|11
|15
|12
|Juve Stabia
|11
|12
|13
|Cremonese
|10
|12
|14
|Arezzo
|11
|11
|15
|Virtus Entella
|11
|10
|16
|Carrarese
|10
|10
|17
|L.R. Vicenza
|10
|9
|18
|Empoli
|11
|9
|19
|Sampdoria
|10
|8
|20
|Catanzaro
|11
|6
PG = partite giocate. Modena ed Entella hanno una gara in corso. Juve Stabia penalizzata di quattro punti.
Il Palermo resta dunque saldamente al comando della Serie B, ma il Modena prova a riaprire la corsa al vertice. I rosanero conservano momentaneamente quattro punti di vantaggio sulla seconda, mentre l’Ascoli occupa la terza posizione a quota 20.