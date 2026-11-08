Palermo davanti a tutti, le altre rallentano

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
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Il pareggio tra Benevento e Avellino racconta molto più di un semplice 1-1. È questo il tema dell’analisi di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, che si sofferma sul derby campano e sugli equilibri della corsa alla promozione in Serie B, sottolineando il cammino del Palermo di Filippo Inzaghi.

Secondo Calzone, il Benevento di Floro Flores avrebbe meritato qualcosa in più per il gioco espresso e l’atteggiamento propositivo mostrato al Ciro Vigorito. Ancora una volta, però, alcune disattenzioni difensive hanno impedito ai giallorossi di conquistare l’intera posta in palio.


Dall’altra parte, l’Avellino di Nesta ha dimostrato organizzazione e capacità di resistere nei momenti più complicati, portando a casa un punto importante nonostante una prestazione meno brillante rispetto agli avversari.

Come evidenzia Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, entrambe le formazioni possono guardare con fiducia al prosieguo del campionato. La presenza stabile in zona playoff rappresenta già un segnale significativo per due squadre che vogliono restare protagoniste nella lotta promozione.

Palermo davanti a tutti, le altre rallentano

Il passaggio più significativo dell’analisi riguarda il Palermo, indicato come la formazione che sta facendo la differenza rispetto alle concorrenti.

«Con il Palermo di Inzaghi che sta disputando un campionato a sé», scrive Calzone, evidenziando come diverse squadre accreditate per la promozione continuino invece a incontrare difficoltà.

Il riferimento è soprattutto al Pisa di Paolo Bianco, fermato sul 2-2 dal Südtirol dopo essere passato due volte in vantaggio, e all’Hellas Verona di Marco Baroni, che non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Mantova dopo due successi consecutivi.

Risultati che, secondo l’approfondimento del Corriere dello Sport firmato da Tullio Calzone, rendono ancora più prezioso il pareggio conquistato da Benevento e Avellino, entrambe intenzionate a rimanere nella corsa alle prime posizioni.

Una Serie B ancora tutta da decidere

L’undicesima giornata offre dunque indicazioni importanti, ma non ancora definitive. La continuità di rendimento e la capacità di diventare una squadra solida saranno determinanti nel corso della stagione.

Per Benevento e Avellino, il derby rappresenta un punto di partenza per consolidare le rispettive ambizioni. Per Pisa e Verona, invece, resta la necessità di trovare maggiore continuità nei risultati.

Il Palermo, intanto, continua a rappresentare il principale riferimento del campionato.

La conclusione dell’analisi di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport invita comunque alla prudenza: la stagione è ancora lunga e gli equilibri della lotta promozione possono cambiare.

«Insomma, i conti alla fine. Nel frattempo, meglio tenersi stretto questo pari che vale!».

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