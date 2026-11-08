Benevento-Avellino 1-1: Siatounis illude la Strega, Cheddira risponde. Gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2026
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Finisce 1-1 il derby campano tra Benevento e Avellino, valido per l’undicesima giornata di Serie B. Una sfida intensa, disputata sotto una pioggia battente, con i giallorossi che passano in vantaggio grazie a Siatounis prima di essere raggiunti dalla rete di Cheddira.

L’Avellino parte meglio e si rende pericoloso con Missori, che sfiora il gol al 3′ e si vede annullare una rete al 10′ per fuorigioco. Il Benevento cresce con il passare dei minuti e costruisce diverse occasioni: Saio impegna Martinelli con un colpo di testa, mentre Kouan manda di poco alto.


Nel recupero del primo tempo arriva una grande opportunità per i padroni di casa: Cherubini supera Martinelli con un pallonetto, ma Missori salva sulla linea con un intervento di tacco.

La partita si sblocca con il vantaggio giallorosso firmato da Siatounis, ma l’Avellino trova il pareggio con Cheddira, approfittando di una disattenzione difensiva del Benevento.

Nel finale non mancano le polemiche. Al 93′ Verdi cade in area dopo un intervento di Missori, ma l’arbitro Mariani lascia proseguire e il VAR non interviene. Una decisione che alimenta le proteste dei padroni di casa.

Il derby termina così 1-1, con il Benevento che recrimina per le occasioni sprecate e per l’episodio arbitrale nel recupero.

Highlights Benevento-Avellino 1-1: i gol di Siatounis e Cheddira, il salvataggio di Missori e il controverso episodio su Verdi nel finale.

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